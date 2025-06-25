Yıldız isimden Sane için olay sözler: Galatasaray'a imza atmasını eleştirdi

Benfica-Bayern Münih maçını yorumlayan Michael Ballack, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek olan Leroy Sane hakkında gündem olan açıklamalarda bulundu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Portekiz ekibi Benfica ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Benfica, maçın 13. dakikasında Andreas Schjelderup'in attığı golle mücadeleyi kazanmayı başardı.
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadelenin 55. dakikasında oyuna dahil oldu.
Gelecek sezon Galatasaray’da forma giyecek olan Leroy Sane ise 90 dakika sahada kaldı. Sane, bu maçta Bayern adına ceza sahası içerisinde iki net fırsattan yararlanamadı.
Mücadeleyi değerlendiren Bayern Münih'in eski oyuncularından Michael Ballack, Leroy Sane için gündem olan ifadeler kullandı. Ballack'ın Sane hakkındaki açıklamaları şu şekilde:
“Sane olağanüstü bir yetenek. Hızı, tekniği, sol ayağı… Her şey var. Ama hala eksik olan bir şey var; konsantrasyon, karizma, ciddiyet."
"Benfica maçında her şey önüne serildi ama üç net pozisyonu değerlendiremedi. Bayern'deki beş yıl boyunca bu hep böyleydi. Manchester City’de Pep göndermişti, Bayern umutla aldı ama son adımı burada da atamadı."
"Bazen sahada yorgun, isteksiz, kararsız görünüyor. Belki öyle olmak istemiyor ama oyun tarzı bunu yansıtıyor."
"Genç oyuncular bu turnuvada şans bulmalıydı. Onlar yerine yine Sane sahadaydı. Bu tercihin sportif karşılığı neydi? Artık yolların ayrılması en doğrusu."
"Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olması kariyeri açısından olumsuz bir adım. Çok iyi bir yaşta ve üst seviye takımlarda oynayabilecek bir durumda. Keşke daha büyük bir meydan okuma tercih edip Türkiye yerine farklı bir yer seçseydi."