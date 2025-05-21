Yıldız isimle ilgili flaş iddia! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamadı çünkü...'

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıları birçok eski oyuncusu tebrik ederken kiralık gönderdiği yıldız isim kutlama mesajı paylaşmamıştı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşarken stadyumda da çeşitli ışık şovları ve müziklerle kutlamalar yapıldı.
Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasının ardından eski oyuncularından da tebrik mesajları ve paylaşımlar art arda geldi.
Ancak Galatasaray'ın Roma'ya kiraladığı Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan herhangi bir mesaj gelmemişti.
A Spor yorumcusu Kaya Temel, Nelsson'un kutlama mesajı yayınlamama nedenini açıkladı. Temel, "Victor Nelsson'un geçen sezondan şampiyonluk primleri ödenmedi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamamasını bu duruma yoruyorum." ifadelerini kullandı.