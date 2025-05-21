Yıldız isimle ilgili flaş iddia! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamadı çünkü...'

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıları birçok eski oyuncusu tebrik ederken kiralık gönderdiği yıldız isim kutlama mesajı paylaşmamıştı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti.

2 /5 Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşarken stadyumda da çeşitli ışık şovları ve müziklerle kutlamalar yapıldı.

3 /5 Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasının ardından eski oyuncularından da tebrik mesajları ve paylaşımlar art arda geldi.

4 /5 Ancak Galatasaray'ın Roma'ya kiraladığı Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan herhangi bir mesaj gelmemişti.