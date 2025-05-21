Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yıldız isimle ilgili flaş iddia! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamadı çünkü...'

Yıldız isimle ilgili flaş iddia! "Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamadı çünkü...'

15:2121/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılıları birçok eski oyuncusu tebrik ederken kiralık gönderdiği yıldız isim kutlama mesajı paylaşmamıştı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılılar maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşarken stadyumda da çeşitli ışık şovları ve müziklerle kutlamalar yapıldı.

Galatasaray'ın 5. yıldızı takmasının ardından eski oyuncularından da tebrik mesajları ve paylaşımlar art arda geldi.

Ancak Galatasaray'ın Roma'ya kiraladığı Danimarkalı savunmacısı Nelsson'dan herhangi bir mesaj gelmemişti.

A Spor yorumcusu Kaya Temel, Nelsson'un kutlama mesajı yayınlamama nedenini açıkladı. Temel, "Victor Nelsson'un geçen sezondan şampiyonluk primleri ödenmedi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamamasını bu duruma yoruyorum." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Roma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiye ödeme günleri şekillendi! 15.5 milyon 4C, SSK ve Bağ-Kur'luya 4.000 TL emekli ikramiyesi...