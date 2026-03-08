Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yıldız oyuncu derbi sonrası kayıplara karıştı: Hesabını kapattı

Yıldız oyuncu derbi sonrası kayıplara karıştı: Hesabını kapattı

18:388/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız isim gelen tepkilere dayanamadı, sosyal medya hesabını kapattı.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan derbi mücadelesini sarı-kırmızılılar Osimhen'in golüyle 1-0 kazandı.

İç sahada ezeli rakibine karşı alınan mağlubiyetin ardından siyah-beyazlılar, hakem Ozan Ergün'ün de kararlarına sert tepki gösterdi. 46 puanla 4. sırada kalan Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.

Derbi yenilgisi sonrasında siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Vaclav Cerny, gelen eleştiriler sonrası çarpıcı bir harekete imza attı.

Çek futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'ı kapattı.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#Vaclav Cerny
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? 9 Mart TOKİ Muğla canlı yayın ve sonuç sayfası