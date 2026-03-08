Yıldız oyuncu derbi sonrası kayıplara karıştı: Hesabını kapattı

Süper Lig 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız isim gelen tepkilere dayanamadı, sosyal medya hesabını kapattı.
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan derbi mücadelesini sarı-kırmızılılar Osimhen'in golüyle 1-0 kazandı.
İç sahada ezeli rakibine karşı alınan mağlubiyetin ardından siyah-beyazlılar, hakem Ozan Ergün'ün de kararlarına sert tepki gösterdi. 46 puanla 4. sırada kalan Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme daha yaşandı.
Derbi yenilgisi sonrasında siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Vaclav Cerny, gelen eleştiriler sonrası çarpıcı bir harekete imza attı.
Çek futbolcu sosyal medya hesabı Instagram'ı kapattı.