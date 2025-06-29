Yıldız oyuncu Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Jose Mourinho geri dönmesini istedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımdan ayrılan yıldız oyuncunun, geri dönmesine karar verildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım güçlü bir kadro kurmak için rotasını dünyaca ünlü yıldızlara çevirmiş durumda.
Bütün transfer görüşmeleri teknik direktör Jose Mourinho'nun onayı sonrasında yapılıyor.
Ayrıca Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Sarı lacivertli takımda birçok yabancı oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
Hatta bu isimlerden birisi Fenerbahçe'ye veda etmişti.
Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun gidişi sonrasında doğan boşluğu doldurmak için görüşmelere başlamıştı.
Fakat Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yıldız oyuncunun takıma geri döndürülmesini istedi.
Haziran ayının başında Juventus'a dönen Kostic, şu anda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
Fenerbahçe, Kostic'in yerine sola Brezilya'dan oyuncu bakıyordu.
Fakat Mourinho'nun isteği üzerine sarı lacivertliler Kostic ile yeniden temas kurdu.
Oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen Fenerbahçe bir görüşme yaptı.
Sırp oyuncunun son kararını ABD'deki turnuvanın bitmesinin ardından vereceği öğrenildi.