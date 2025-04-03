Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Mourinho'nun yaptığı hareket..."

Türk futbolunda yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşı olduğunu aktaran Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" diyerek sözlerini noktaladı.