Yılmaz Vural'dan çarpıcı yorum! "Mourinho'nun yaptığı hareket..."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren teknik direktör Yılmaz Vural, Mourinho-Okan Buruk gerginliği ile ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olayları Ajansspor'da değerlendirdi.
Dev maçın ardından Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlara değinen Yılmaz Vural, "Jose Mourinho maç bittikten sonra hakemlerin yanına giderken Okan Buruk da geliyor. Okan Buruk'un burada hafif bir tahrik durumu söz konusu" dedi.
Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşanan olayların nedenine vurgu yapan Yılmaz Vural, "Olayın yaşanmasının ana sebebi; iki takım arasındaki rekabet. Ligde başka takım yok ve bu rekabette kaybeden teknik direktör çok şey kaybediyor. Mourinho'nun yaptığı hareket Okan Buruk'un işine geldi. Mourinho, Okan Buruk'u dünyaya tanıttı. Okan Buruk'u herkes tanıdı. Artık herkes Okan Buruk diye bir teknik direktör olduğunu öğrendi" ifadelerini kullandı.
Türk futbolunda yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşı olduğunu aktaran Yılmaz Vural, "Türkiye'de yabancı olan her şeye karşıyım. Bunların başında da insan ile yapılan işler geliyor. Türk futbolunda da yabancı teknik direktör ve yabancı futbolcuya karşıyım. Mourinho dünyanın en iyisi diyoruz ancak dün 2-0'dan sonra oyuna hamle yapmadı. Demek ki Mourinho'yu yıldız futbolcular hoca yapmış" diyerek sözlerini noktaladı.