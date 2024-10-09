Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı öncesi konuştu: ‘Göreceksiniz…’

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kritik maç öncesinde Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’de son 4 maçını kazanan, toplamda ise 8 haftalık periyotta 18 puanı hanesine yazdıran ve Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi sollayan Samsunspor, milli ara sonrasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki mücadelede tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.
Başkan Yüksel Yıldırım da takımına çok güveniyor. Yıldırım, “Fenerbahçe maçına tam motive şekilde çıkacağız. Yeneriz, yeniliriz ama futbol oynayacağız.
Göreceksiniz, topun oyunda en uzun süre kaldığı, çok güzel bir 90 dakika olacak. Biz oynamak istiyoruz, Fenerbahçe de öyle.
Haftanın en keyifli maçı olacak. Bizi yenmek zorundalar. Biz de konumumuzu korumak adına kazanmalıyız” dedi.
Teknik direktör Thomas Reis’in başarılı grafiğiyle ilgili de konuşan Samsunspor Başkanı “Hocamızı zaten oyun sistemini bilerek getirdik.
Beşiktaş maçını evimizde kaybetmiştik ama o maçı biraz erken oynadık. Fenerbahçe karşılaşması gerçek bir test olacak.
Takım çok motive. Mesela Ntcham, Kamerun Milli Takımı’na gitmek istememiş” ifadelerini kullandı.