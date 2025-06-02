Yüksel Yıldırım’dan flaş sözler: ‘Galatasaray’ın şampiyonluğundan daha anlamlı’

Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup eden Samsunspor, ligi üçüncü tamamlayarak Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı. Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig’de Kayserispor maçının ardından konuştu.
Samsunspor'un 3. olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben taraftarlarımla, oyuncularımla bir kez daha gurur duydum. Bu gece bize bir tarih yaşattılar. Samsunspor tarihinde 60. yılımız bu sene. Çok anlamlı bir yılda.
Biz ligi üçüncü bitiyoruz ve Avrupa kupalarına playoff'tan katılacağız. Sezonu Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Başakşehir'in, Eyüpspor'un önünde bitirmek gerçekten büyük bir başarı.
Bu başarı asla tesadüf değil. Bütün yıl biz planladık, çalıştık, mütevazi gidişler yaptık. Biliyorsunuz tahtamız kapalıydı. Böyle bir sezonda bilmiyorum hangi Süper Lig takımı tahtası kapalıyken, hiçbir transfer yapamamışken ligi üçüncü bitirip Avrupa'ya gitmiştir.
Herhalde bu bir ilk. Çok mutluyum, aşırı mutluyuz. Çünkü gerçekten biz çok istedik. Altıncı, yedinci haftadan itibaren biz ligin ilk üçündeydik, dördündeydik. Bir ara Galatasaray maçına giderken ligin ikincisiydik. Üç puan Galatasaray'ın gerisinde.
Yani böyle kısıtlı bir kadroyla ligin sonunu üçüncü getirmek bence Galatasaray'ın şampiyonluğundan daha anlamlı.
Fenerbahçe'nin ikinciliğinden daha anlamlı. Ben bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu bir başarı. Bu sadece benim başarım değil." ifadelerini kullandı.