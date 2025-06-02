Yüksel Yıldırım’dan flaş sözler: ‘Galatasaray’ın şampiyonluğundan daha anlamlı’

Samsunspor'un 3. olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ben taraftarlarımla, oyuncularımla bir kez daha gurur duydum. Bu gece bize bir tarih yaşattılar. Samsunspor tarihinde 60. yılımız bu sene. Çok anlamlı bir yılda.