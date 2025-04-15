Yunus Akgün teklifi kabul etti: İmza için son söz Galatasaray’da

Galatasaray’da sezona damga vuran isimlerden Yunus Akgün’ün takımdan ayrılması gündemdeydi. Birçok Avrupa devinin radarında olan 24 yaşındaki futbolcu kendisine yapılan teklifi kabul etti.

1 /7 Galatasaray'da bu sezon 21 gole etki eden Yunus Akgün, performansıyla Okan Buruk'a en güven veren isimlerden biri.



2 /7 Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü milli futbolcuyla bir türlü anlaşamamıştı. Ancak görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

3 /7 Sözcü'de yer alan habere göre Yunus Akgün, Galatasaray'ın yıllık 100 milyon liralık son teklifini kabul etti.



4 /7 Mevcut maaşı 18 milyon lira olan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.



5 /7 Öte yandan Yunus Akgün'ün sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli de kaldrılacak.



6 /7 Yeni sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte Avrupa'dan da birçok takımın radarında olan yıldız futbolcu, kariyerini Galatasaray'da sürdürecek.

