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Yunus Akgün teklifi kabul etti: İmza için son söz Galatasaray’da

Yunus Akgün teklifi kabul etti: İmza için son söz Galatasaray’da

09:4915/04/2025, الثلاثاء
G: 15/04/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezona damga vuran isimlerden Yunus Akgün’ün takımdan ayrılması gündemdeydi. Birçok Avrupa devinin radarında olan 24 yaşındaki futbolcu kendisine yapılan teklifi kabul etti.

Galatasaray'da bu sezon 21 gole etki eden Yunus Akgün, performansıyla Okan Buruk'a en güven veren isimlerden biri.


Sarı-kırmızılılar, yeni sözleşme görüşmeleri yürüttüğü milli futbolcuyla bir türlü anlaşamamıştı. Ancak görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Yunus Akgün, Galatasaray'ın yıllık 100 milyon liralık son teklifini kabul etti.


Mevcut maaşı 18 milyon lira olan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.


Öte yandan Yunus Akgün'ün sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli de kaldrılacak.


Yeni sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte Avrupa'dan da birçok takımın radarında olan yıldız futbolcu, kariyerini Galatasaray'da sürdürecek.


Ayrıca ağrıları olmasına rağmen şampiyonluk yarışında takımı yalnız bırakmamak için bıçak altına yatmayan Yunus Akgün'ün, sezon sonunda operasyon geçireceği aktarıldı.


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