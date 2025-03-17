Yunus Akgün'den Galatasaray'a jest! Sözleşmesindeki maddeyi kaldırdı

Galatasaray'da sezonun başarılı isimlerinden olan Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatılması gündemdeydi. Görüşmelerin sürdüğü yıldız isimden sarı-kırmızılı kulübe jest geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray milli futbolcusu Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 2.5 aydır süren temaslar sonuç verirken, tarafların önümüzdeki haftalarda yeni kontrata imza atacağı belirtiliyor.
Öte yandan Yunus Akgün yeni sözleşme görüşmelerinde Galatasaray yönetimine büyük bir jest yaptı.
Sözleşmesinde 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunus Akgün, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu maddeyi kaldırttı.
Galatasaray'ın Yunus Akgün'e yaptığı teklifte garanti ücret ve bonuslarla birlikte ilk kez 2 milyon Euro'nun üzerine çıktığı haber detayında yer aldı.
Yakında imzaların atılması beklenen Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesinde serbest kalma bedeli olmayacak.