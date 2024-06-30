Yusuf Yazıcı ayrılığı duyurdu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille’e veda etti. Tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig deviyle anılıyor.
Yusuf Yazıcı’nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.
Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.
Yusuf Yazıcı'nın transferde adı Beşiktaş ile anılıyor.