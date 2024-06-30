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Spor

Yusuf Yazıcı ayrılığı duyurdu

13:47 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 13:50 - 30/06/2024 Pazar
IHA

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille’e veda etti. Tecrübeli futbolcunun adı Süper Lig deviyle anılıyor.

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Yusuf Yazıcı’nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. 

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 

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Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

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2019-2020 sezonunda Trabzonspor’dan Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

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Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.

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Yusuf Yazıcı'nın transferde adı Beşiktaş ile anılıyor.

#Lille
#Yusuf Yazıcı
#Beşiktaş
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