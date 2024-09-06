Yusuf Yazıcı’dan Galatasaray kararı: Kariyerine Türkiye’de…

Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Yusuf Yazıcı kararını verdi. Birçok dev kulübün ilgilendiği milli yıldız Avrupa’dan kendisine gelen teklifleri reddetmişti. 27 yaşındaki yıldız futbolcu kararını sarı-kırmızılılara iletti. İşte detaylar.
Transfer dönemi boyunca kendisine gelen tüm teklifleri elinin tersiyle iten Yusuf Yazıcı anlık olarak bonservisini elinde bulunduruyor.
Kendisine yapılan teklifleri birer birer reddeden milli oyuncu, Galatasaray'a da cevap verdi.
Son olarak Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği Yusuf Yazıcı, bu takımlarla da bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.
Galatasaray da Yusuf Yazıcıyı isteyen takımlar kervanına katıldı.
Milli oyuncuya teklifini ileten sarı-kırmızılılar, benzer bir yanıt aldı.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ileten Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı da reddetti.
Yusuf'un hangi takıma imza atacağı ise belirsizliğini koruyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.