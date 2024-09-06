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Spor

Yusuf Yazıcı’dan Galatasaray kararı: Kariyerine Türkiye’de…

17:33 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 17:33 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu Yusuf Yazıcı kararını verdi. Birçok dev kulübün ilgilendiği milli yıldız Avrupa’dan kendisine gelen teklifleri reddetmişti. 27 yaşındaki yıldız futbolcu kararını sarı-kırmızılılara iletti. İşte detaylar.

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Transfer dönemi boyunca kendisine gelen tüm teklifleri elinin tersiyle iten Yusuf Yazıcı anlık olarak bonservisini elinde bulunduruyor.

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Kendisine yapılan teklifleri birer birer reddeden milli oyuncu, Galatasaray'a da cevap verdi.


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Son olarak Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın ilgilendiği Yusuf Yazıcı, bu takımlarla da bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.


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Galatasaray da Yusuf Yazıcıyı isteyen takımlar kervanına katıldı.


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Milli oyuncuya teklifini ileten sarı-kırmızılılar, benzer bir yanıt aldı.


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Kariyerine Türkiye'de devam etmek istemediğini ileten Yusuf Yazıcı, Galatasaray'ı da reddetti. 

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Yusuf'un hangi takıma imza atacağı ise belirsizliğini koruyor.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.


#Galatasaray
#Yusuf Yazıcı
#Lille
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