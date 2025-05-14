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Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Süper Lig ekibine imza attı

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Süper Lig ekibine imza attı

17:3014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın futbolcu kardeşi Furkan Yazıcı Süper Lig'e iki yıllık imza attı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı, Süper Lig ekibiyle iki yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki Furkan Yazıcı, Gaziantep FK'yla iki yıllık anlaşma sağladı.

Furkan Yazıcı'nın menajerliğini abisi Cihan Yazıcı yapıyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen 2006 doğumlu Furkan Yazıcı, Altınordu ve Eyüpspor U19 takımlarında oynadıktan sonra sezon başında Gaziantep U19 takımına katılmıştı.


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