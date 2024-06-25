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Spor

Zaniolo'nun anlaştığı takım ortaya çıktı

Umut Yılmaz
10:20 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 10:54 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Gelecek sezon ülkesinde forma giymek isteyen Nicolo Zaniolo, Serie A ekibiyle anlaştı. İtalyan kulübü, Galatasaray'ı ikna edebilmek için teklif hazırlıyor

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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 

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Gelecek sezon İtalya'da forma giymek isteyen genç yıldızın menajeri uzun zamandır Serie A'dan Fiorentina ve Atalanta ile görüşüyordu.

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Zaniolo, Atalanta'ya daha yakın gibi görünse de son günlerde temasları sıklaştıran Fiorentina'nın 24 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi. 

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Zaniolo, Floransa temsilcisinin teklifini kabul etti. 

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Mor Menekşeler, Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Atalanta, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euroyu aşan şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmıştı. Bu teklifi olumlu gören sarı-kırmızılılar, Fiorentina'dan da benzer bir teklif bekliyor.

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İtalyan kulübü ise Galatasaray'ın kapısını iki seçenekle çalmaya hazırlanıyor. Floransa ekibi, ilk olarak zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Zaniolo'yu kiralamaya çalışacak.  

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Bir diğer seçenek ise Galatasaray'ın gündeminde olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı takasta kullanmak.

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Kendisine transfer bütçesi oluşturabilmek için kaynağa ihtiyaç duyan Galatasaray ise 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu, 5 milyon euroluk kiralama teklifine de sıcak bakıyor.

#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Fiorentina
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