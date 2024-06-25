Zaniolo'nun anlaştığı takım ortaya çıktı

Gelecek sezon ülkesinde forma giymek isteyen Nicolo Zaniolo, Serie A ekibiyle anlaştı. İtalyan kulübü, Galatasaray'ı ikna edebilmek için teklif hazırlıyor
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Gelecek sezon İtalya'da forma giymek isteyen genç yıldızın menajeri uzun zamandır Serie A'dan Fiorentina ve Atalanta ile görüşüyordu.
Zaniolo, Atalanta'ya daha yakın gibi görünse de son günlerde temasları sıklaştıran Fiorentina'nın 24 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Zaniolo, Floransa temsilcisinin teklifini kabul etti.
Mor Menekşeler, Galatasaray'la masaya oturmaya hazırlanıyor.
Atalanta, Zaniolo için Galatasaray'a 20 milyon euroyu aşan şarta bağlı satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmıştı. Bu teklifi olumlu gören sarı-kırmızılılar, Fiorentina'dan da benzer bir teklif bekliyor.
İtalyan kulübü ise Galatasaray'ın kapısını iki seçenekle çalmaya hazırlanıyor. Floransa ekibi, ilk olarak zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Zaniolo'yu kiralamaya çalışacak.
Bir diğer seçenek ise Galatasaray'ın gündeminde olan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı takasta kullanmak.
Kendisine transfer bütçesi oluşturabilmek için kaynağa ihtiyaç duyan Galatasaray ise 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu, 5 milyon euroluk kiralama teklifine de sıcak bakıyor.