Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. TFF tarafından bugün gerçekleştirilen kura sonrası maç tarihleri de belli oldu. Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 / 10 Türkiye Kupası’nda heyecan bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte başladı.



2 / 10 Eleme turlarının başlayacağı tarihler TFF tarafından açıklandı.



3 / 10 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final maçları Nisan ayında oynanırken final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025 tarihinde olacak.

4 / 10 Kupa müsabakaları eleme, grup ve final aşamalarından oluşacak.



5 / 10 Eleme ve final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



6 / 10 2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak.

7 / 10 1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

8 / 10 Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.



9 / 10 Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;