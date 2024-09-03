|
Spor

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası başlangıç ve bitiş tarihleri

15:51 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. TFF tarafından bugün gerçekleştirilen kura sonrası maç tarihleri de belli oldu. Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası başlangıç ve bitiş tarihleri…

1/ 10

Türkiye Kupası’nda heyecan bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte başladı.


2/ 10

Eleme turlarının başlayacağı tarihler TFF tarafından açıklandı.


3/ 10

2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final maçları Nisan ayında oynanırken final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025 tarihinde olacak. 

4/ 10

Kupa müsabakaları eleme, grup ve final aşamalarından oluşacak.


5/ 10

Eleme ve final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.


6/ 10

2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

 Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak.

7/ 10

1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

8/ 10

Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.


9/ 10

Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;

10/ 10

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024

2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024

3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025




















#Ziraat Türkiye Kupası
#TFF
#kura çekimi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TCDD 109 işçi alımı başvuru şartları neler? TCDD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?