Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. TFF tarafından bugün gerçekleştirilen kura sonrası maç tarihleri de belli oldu. Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası başlangıç ve bitiş tarihleri…
Türkiye Kupası’nda heyecan bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte başladı.
Eleme turlarının başlayacağı tarihler TFF tarafından açıklandı.
2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final maçları Nisan ayında oynanırken final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025 tarihinde olacak.
Kupa müsabakaları eleme, grup ve final aşamalarından oluşacak.
Eleme ve final aşamalarındaki müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 1 eleme turu maçlarıyla başlayacak.
1. eleme turu karşılaşmaları 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası’nda eleme turları 5 etaptan oluşurken 4 grupta, 24 takım mücadele edecek.
Türkiye Kupası maç programı ise şu şekilde;
1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025