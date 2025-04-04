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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde hangi takım hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde hangi takım hangi takımla eşleşti?

10:294/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları dün akşam tamamlandı. Maçların ardından yarı finale çıkan takımlar Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Göztepe oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte sorunun cevabı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.


Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırırken, Trabzonspor da Sipay Bodrum FK’yı 3-2 mağlup ederek tur atladı.


Beşiktaş ise evinde Göztepe’ye 3-1 kaybederek elenirken, Konyaspor, İskenderunspor’u 2-0’la geçerek yarı finale çıktı.


Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde hangi takım hangi takımla eşleşti?


Yarı final eşleşmeleri ise Konyaspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Göztepe şeklinde oluştu.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?



Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçları 22-24 Nisan’da oynanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#yarı final
#Galatasaray
#Trabzonspor

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