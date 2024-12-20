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Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni format nasıl olacak, gruptan kaç takım çıkacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni format nasıl olacak, gruptan kaç takım çıkacak?

16:2120/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası’nda grupların kura çekimi bugün gerçekleşti. Kurada 4 büyüklerde yer aldı. Galatasaray C grubunda, Fenerbahçe B grubunda, Beşiktaş D grubu ve Trabzonspor A grubunda yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni format nasıl olacak? Takımlar gruptan nasıl çıkacak? İşte tüm soruların yanıtları.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakaları kura çekimi gerçekleştirildi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

5. turun bitmesiyle birlikte gruplara kalan 19 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de doğrudan grup kura çekimine dahil oldu.


Grupların ardından belli olan fikstüre göre Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak. Fenerbahçe, B Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.


Galatasaray C Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynarken Beşiktaş D Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat, üçüncü ve son maçlar ise 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUPTAN HANGİ TAKIMLAR ÇIKACAK?

Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finale kalmaya hak kazanacak. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.


Kupada final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA YENİ FORMAT NASIL OLACAK?


Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.


Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.


Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
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