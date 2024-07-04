Antikitera düzeneği, Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerini izlemek için kullanıldı. Ay takvimini takip etmek için tasarlanmış olan bu aygıt, ayakkabı kutusu büyüklüğünde ve içinde "takvim halkası" adı verilen bir parça bulunmaktr. Ancak mekanizmanın sadece kısmi olarak korunduğu için kaç günü takip ettiği net olarak bilinmemekte.