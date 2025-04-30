Sosyal medyada yeni bir yapay zekâ akımı daha gündemde: Aksiyon figürü furyası! Masum bir eğlence gibi görünse de bu renkli görseller, dijital dünyada büyük bir güvenlik riskine işaret ediyor. Kullanıcıların kendi yüz verileriyle oluşturulan bu figürler, hem veri mahremiyetini tehdit ediyor hem de kimlik sahtekârlıklarına kapı aralıyor. Uzmanlar, yapay zeka yoluyla üretilen bu görsellerin arka planında yatan tehlikeye karşı kullanıcıları uyarıyor.