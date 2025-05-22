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Bu telefonları artık kullanamayacaksınız: Sadece 8 gününüz kaldı, tüm verileriniz silinecek

Bu telefonları artık kullanamayacaksınız: Sadece 8 gününüz kaldı, tüm verileriniz silinecek

13:0222/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Teknoloji dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Xiaomi’nin resmi “EOL” (End-of-Life) yani kullanım ömrü sonu listesine giren 7 telefon modeli için yazılım ve güvenlik güncellemeleri 8 gün sonra kesilecek. Bu modellerden birini kullanıyorsanız, Haziran 2025’ten önce telefonunuzdaki tüm önemli verilerinizi yedeklemek için acele etmeniz gerekiyor.

Xiaomi ve POCO kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Markanın belirlediği “kullanım ömrü sonu” (EOL) listesine giren bazı telefon modelleri, 8 gün sonra resmi yazılım ve güvenlik güncellemelerini almamaya başlayacak.

EOL listesinde yer alan ve kullanımı 8 gün sonra sona erecek 7 telefon modeli


Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4


Bu cihazlar, destek sonrasında yeni güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri alamayacak. Yazılım desteğinin sona ermesi, telefonunuzun performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gibi, verilerinize erişim konusunda da sorunlar yaşanabilir.

Kullanıcılar ne yapmalı?


Uzmanlar, veri kaybını önlemek ve cihaz güvenliğini sağlamak için kullanıcıların telefonlarındaki fotoğraf, rehber, mesaj ve uygulama verilerini bulut servislerine veya bilgisayarlarına yedeklemelerini öneriyor. Telefonunuzun uzun ömürlü ve güvenli çalışmasını istiyorsanız, bu uyarıyı dikkate alarak yedekleme işleminizi bir an önce tamamlamanız büyük önem taşıyor.

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