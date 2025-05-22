Teknoloji dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Xiaomi’nin resmi “EOL” (End-of-Life) yani kullanım ömrü sonu listesine giren 7 telefon modeli için yazılım ve güvenlik güncellemeleri 8 gün sonra kesilecek. Bu modellerden birini kullanıyorsanız, Haziran 2025’ten önce telefonunuzdaki tüm önemli verilerinizi yedeklemek için acele etmeniz gerekiyor.

1 /10 Xiaomi ve POCO kullanıcılarını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Markanın belirlediği “kullanım ömrü sonu” (EOL) listesine giren bazı telefon modelleri, 8 gün sonra resmi yazılım ve güvenlik güncellemelerini almamaya başlayacak.

2 /10 EOL listesinde yer alan ve kullanımı 8 gün sonra sona erecek 7 telefon modeli

Redmi Note 11T Pro

3 /10 Redmi Note 11T Pro+

4 /10 Redmi K50i

5 /10 POCO X4 GT

6 /10 POCO C40

7 /10 Redmi K40S

8 /10 POCO F4



9 /10 Bu cihazlar, destek sonrasında yeni güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri alamayacak. Yazılım desteğinin sona ermesi, telefonunuzun performansını ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceği gibi, verilerinize erişim konusunda da sorunlar yaşanabilir.