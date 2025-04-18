Çinli sızıntı kaynağı Instant Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu fiyat tahmini Apple’ın mevcut kâr marjları baz alınarak yapıldı. Bu durumda iPhone Fold, rakiplerinden daha yüksek bir fiyata sahip olacak. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold6 1.900 dolar, Google Pixel 9 Pro Fold ise 1.800 dolardan başlıyor. Apple’ın yeni katlanabilir modeli, şu anki en üst segment telefonu olan iPhone 16 Pro Max’in 1.199 dolarlık başlangıç fiyatının neredeyse iki katı olacak.