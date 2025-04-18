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Fiyatı sızdırıldı: Apple’ın ilk katlanabilir telefonu ne kadar olacak?

Fiyatı sızdırıldı: Apple’ın ilk katlanabilir telefonu ne kadar olacak?

09:3018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
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Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefonu iPhone Fold hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen ürün için fiyatlar belli oldu. Peki Apple’ın ilk katlanabilir telefonu ne kadar olacak? iPhone Fold'un özellikleri neler? Apple iPhone Fold ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Fold'un fiyatı sızdırıldı. 

Daha önce 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında fiyatlandırılacağı iddia edilen cihazın, son bilgilere göre 2 bin 100 - 2 bin 300 dolar arasında bir fiyattan satışa sunulacağı konuşuluyor.

Çinli sızıntı kaynağı Instant Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu fiyat tahmini Apple’ın mevcut kâr marjları baz alınarak yapıldı. Bu durumda iPhone Fold, rakiplerinden daha yüksek bir fiyata sahip olacak. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold6 1.900 dolar, Google Pixel 9 Pro Fold ise 1.800 dolardan başlıyor. Apple’ın yeni katlanabilir modeli, şu anki en üst segment telefonu olan iPhone 16 Pro Max’in 1.199 dolarlık başlangıç fiyatının neredeyse iki katı olacak.

iPhone Fold Özellikleri Neler Olacak?


En son gelen söylentilere göre Apple, iPhone Fold modelini 2026 yılında tanıtmayı planlıyor. Cihazın ekran tedarikçisi olarak Samsung ile anlaşıldığı ve 5.5 inçlik bir kapak ekranı ile 7.8 inçlik esnek ana ekranın Samsung tarafından üretileceği belirtiliyor.


iPhone Fold’un dikkat çeken bir diğer özelliği ise yeni nesil sıvı metal menteşe sistemi olacak. Bu sistemin, titanyumdan daha dayanıklı olacağı ifade ediliyor. Cihazın katlanmamış durumda 4.5 - 4.8 mm kalınlığında, katlandığında ise 9 - 9.5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor.


Apple iPhone Fold Ne Zaman Çıkacak?


Apple’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, analistlere göre iPhone Fold’un tanıtımı 2026 yılında gerçekleştirilecek. Teknoloji devinin, katlanabilir cihaz pazarına rakiplerinden daha geç adım atması, kullanıcı deneyimi ve kalite konusunda çıtayı yükseltmeyi hedeflediğine işaret ediyor.

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