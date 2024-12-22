iOS 18.2 notlar uygulamasında yapay zeka devrimi. Notlar uygulaması, artık gizlilik ve veri güvenliği konusunda da önemli yeniliklerle geliyor. Ayrıca, eklentiler ve zengin içerik desteği ile notlarınızı daha zengin hale getirebilirsiniz. Peki iOS 18.2 notlar uygulaması özellikleri neler?
iOS 18.2, Notlar uygulamasına yapay zeka desteği ekleyerek, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve verimli hale getirecek. iOS 18.2 yayınlandı! iOS 18.2 özellikleri neler? İşte iOS 18.2, Notlar uygulaması özellikleri.
iOS 18.2 notlar uygulaması özellikleri neler?
Yapay zeka teknolojisi, kullanıcıların yazdığı notları daha iyi organize etmeye, anlamlı kategorilerde sınıflandırmaya ve önerilerde bulunmaya yardımcı olacak. Bu özellik sayesinde, Notlar uygulaması kullanıcıların önemli notlarını daha kolay bulmalarını sağlayacak ve yazılan metinlerdeki anahtar kelimeler üzerinden arama yaparak hızlıca erişim sunacak.
Ayrıca, yapay zeka destekli özellikler, metinleri otomatik olarak analiz edip kullanıcıya yazım hataları, eksik bilgileri veya geliştirilmesi gereken kısımları önererek notların daha düzenli ve doğru olmasına katkı sağlayacak. Bu yenilik, özellikle yoğun iş ve günlük hayatı olan kullanıcılar için zaman kazandırıcı bir özellik sunacak.
iOS 18.2 özellikleri neler?
iOS 18.2, Apple cihazları için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte bu güncellemeyle gelen bazı önemli özellikler:
1. Yapay Zeka Desteği
iOS 18.2 ile Notlar uygulamasına yapay zeka desteği geliyor. Bu özellik, yazdığınız metinleri daha akıllıca organize eder, anahtar kelimelerle arama yapmanıza yardımcı olur ve notlarınızı daha verimli hale getirir.
2. Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı. Artık daha güçlü Face ID ve Touch ID güvenlik seçenekleri ile kişisel verilerinizi koruyabilirsiniz.
Gizli Notlar özelliği, daha güvenli bir şekilde önemli bilgilerinizi saklamanızı sağlar.
3. Yeni Widget Özellikleri
Ana ekran ve Kilit ekranı widget'ları yeni işlevsellikler kazandı. Uygulamalarınıza hızlı erişim sağlayan widget'lar artık daha dinamik ve kişiselleştirilebilir.
4. Gelişmiş Arama ve Kategorilendirme
iOS 18.2 ile arama fonksiyonu daha da geliştirildi. Artık notlar, mesajlar ve diğer veriler, yapay zeka ile daha hızlı ve doğru bir şekilde aranabilir.
Notlar uygulaması daha iyi bir kategori oluşturma ve düzenleme deneyimi sunuyor.
5. Siri İyileştirmeleri
Siri, daha doğal ve kişiselleştirilmiş cevaplar verecek şekilde güncellendi. Ayrıca, Siri'nin daha fazla üçüncü parti uygulama ile entegrasyonu sağlandı.
6. Apple Music ve Podcast Güncellemeleri
Apple Music ve Apple Podcast uygulamalarına yeni özellikler eklendi. Müzik dinleme ve podcast takip etme deneyimi daha kullanıcı dostu hale getirildi.
Şarkı ve podcast önerileri, yapay zeka tarafından kullanıcı tercihlerine göre özelleştiriliyor.
7. Daha İyi Ekran Paylaşımı
FaceTime ve ekran paylaşımı işlevleri geliştirildi. Artık ekranınızı daha kolay ve sorunsuz bir şekilde paylaşabilir, grup görüşmelerini daha verimli hale getirebilirsiniz.
8. Apple Pay Güncellemeleri
Apple Pay ile yapılan ödemelere ek güvenlik önlemleri getirildi. Ayrıca, Apple Pay’in işlem onayları daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacak.
9. Uygulama Performans İyileştirmeleri
Uygulama performansı ve cihazın genel hızı iyileştirildi. Uygulamalar daha hızlı açılır ve işlemler daha akıcı hale gelir.
10. Yeni Emoji ve Anlamlar
Yeni emoji'ler eklendi ve mevcut emoji'ler üzerinde güncellemeler yapıldı. Daha fazla ifade seçeneği ile duygularınızı daha etkili şekilde ifade edebilirsiniz.