iOS 18.2 özellikleri neler?

iOS 18.2, Apple cihazları için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İşte bu güncellemeyle gelen bazı önemli özellikler:

1. Yapay Zeka Desteği

iOS 18.2 ile Notlar uygulamasına yapay zeka desteği geliyor. Bu özellik, yazdığınız metinleri daha akıllıca organize eder, anahtar kelimelerle arama yapmanıza yardımcı olur ve notlarınızı daha verimli hale getirir.

2. Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri yapıldı. Artık daha güçlü Face ID ve Touch ID güvenlik seçenekleri ile kişisel verilerinizi koruyabilirsiniz.

Gizli Notlar özelliği, daha güvenli bir şekilde önemli bilgilerinizi saklamanızı sağlar.