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İOS 18'in yeni sürümü yayınlandı: Apple 'hemen yükleyin' uyarısında bulundu

İOS 18'in yeni sürümü yayınlandı: Apple 'hemen yükleyin' uyarısında bulundu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:347/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Apple, iOS 18.2.1 güncellemesinin kritik hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri sunduğunu belirterek, kullanıcıların bu güncellemeyi bir an önce yüklemelerini tavsiye ediyor.

Apple, iOS 18.2.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iPhone ve iPad kullanıcıları için önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

iOS 18.2.1'in özellikleri


iOS 18.2.1, küçük bir güncelleme olsa da önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.


Apple, tüm kullanıcıların bu güncellemeyi yüklemesini öneriyor.

Apple, geçtiğimiz ay iOS 18.2 güncellemesini yayınlamıştı.

Bu güncelleme, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi gibi uyumlu iPhone modellerine yeni Apple Intelligence özellikleri getirmişti.


iOS 18.3 ve iOS 18.4


Apple, ocak ayı sonunda iOS 18.3 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. Mart ayında ise iOS 18.4 güncellemesinin gelmesi bekleniyor.


Bu güncelleme, Siri'nin kişisel bilgilerinizi kullanarak daha iyi yanıtlar vermesini sağlayacak.



iOS 18.2.1 nasıl yüklenir


iOS 18.2.1 veya iPadOS 18.2.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.

#iPhone
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#İOS

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