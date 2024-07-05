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Teknoloji

iPhone kullanıcılarına kötü haber: ChatGPT'nin güvenlik açığı ortaya çıktı

Pınar Görgü
09:43 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 09:45 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Apple'da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Son güncelleme ile birlikte, yazılım açığının telefonları hedef alabileceği belirtiliyor. ChatGPT'nin macOS sürümündeki bu güvenlik sorununun henüz kaç kişiyi etkilediği bilinmiyor.

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Yeni tanıtılan GPT-4o yapay zeka modeli, macOS için özel bir uygulama ile piyasaya sürüldü. Ancak, bu ücretsiz uygulama hızla bir güvenlik açığıyla gündeme geldi.

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ChatGPT'nin macOS sürümündeki güvenlik açığı, 25 Haziran ile 28 Haziran tarihleri arasında aktifti. Bu dönemde, kullanıcıların sohbet robotuyla yaptığı konuşmaların üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir olduğu belirtildi.

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Etkilenen kullanıcı sayısı açıklanmadı

Güvenlik açığının kaç ChatGPT kullanıcısını etkilediği henüz bilinmiyor. Kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik bir rapor da henüz yayınlanmadı.

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Genellikle Apple, App Store'da yayınlanan uygulamaları denetleyerek güvenlik açıklarına karşı kullanıcıları korur. Ancak OpenAI, ChatGPT uygulamasını kendi internet sitesinden sunduğu için bu denetim gerçekleştirilemedi.

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ChatGPT iOS 18 sürümüne entegre edilecek

TechRadar'ın haberine göre, Apple, OpenAI ile iş birliği yaparak ChatGPT'yi, eylül ayında çıkacak olan iOS 18 işletim sistemine entegre ediyor.

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Apple Intelligence yapay zeka özellik paketiyle birlikte gelecek olan bu sohbet robotu, Siri aracılığıyla ücretsiz olarak kullanılabilecek.

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iOS 18 sürümü şu anda beta aşamasında test ediliyor.

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iPhone kullanıcıları, Ayarlar uygulamasını açarak Yazılım Güncelleme bölümüne gidip "Beta Güncellemeleri"ne dokunarak ve "Developer Beta"yı seçerek iOS 18'i deneyebiliyor.

#Apple
#iphone
#ios 18
#ChatGPT
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