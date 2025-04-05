Laptop ve sırt çantasıyla başladı: Yapay zekâya anlattığı fikirle ayda 3 milyon kazandı

Birçok şeyin birkaç saat içinde yapılabileceği düşünüldüğünde, A noktasından B noktasına ulaşmak, yemek hazırlayıp yemek yemek, ders çalışmak veya ev işlerini halletmek gibi işler 3 saat içinde tamamlanabilir.









Ancak milyonlar kazanacak bir iş kurmak, fikir belki bir saniyede ortaya çıkabilir, fakat o işin gerçekleşmesi 3 saat, 3 gün veya 3 hafta sürebilir. Pieter Levels içinse bu durum farklıydı. Kısa süre içinde fikrini bulup web sitesini kurarak, milyoner olacağını bildiği bir işe başlamıştı. 3 saat içinde geliştirdiği online oyun, ona yalnızca 15 günde 50 bin dolar kazandırdı. Ancak hedefi sadece binler değil, milyonlar olmalıydı. Oyunu 17 gün içinde geliştirerek aylık gelirini 87 bin doların üzerine çıkaran Levels, 1 yıl içinde bu oyunla milyoner olmayı garantilemişti.





Dahası, oyunun yazılımı veya tasarımı için tek bir satır kod yazmamıştı. Bulduğu fikri, yaklaşık 3 yıldır ona milyonlar kazandıran yapay zekâya anlatmış ve 2022’de benzer bir başarıyı tekrar yakalamıştı. Üstelik herkesin yapay zekâya anlatarak milyonlar kazanabileceği bir yöntemle...