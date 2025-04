Laptop ve sırt çantasıyla başladı: Yapay zekâya anlattığı fikirle ayda 3 milyon kazandı

Yapay zekâyla ilk web sitesi değil





Pieter Levels, 2015’te uzaktan çalışma ilanları için hızla popülerleşen Remote OK platformunu piyasaya sürmüştü. Yapay zekânın her geçen gün güçlenerek hayatımıza girmesiyle birlikte, Levels da bu gelişmeleri kaçırmamış ve 2022’de Interior AI ve Avatar AI’yi piyasaya sunmuştu. 2023’te Photo AI olarak dönüşen girişim, elbette ki son olmayacaktı. 40’tan fazla ülke ve 150 şehirde dijital göçebe olarak yaşamını sürdüren Levels, projelerini sadece basit bir teknoloji kullanarak tek bir laptopta geliştirmişti. Ancak sıra 2025’e geldiğinde, yine tek bir kod bile yazmadan, yalnızca yapay zekâya fikrini anlatarak her şeyi ona yaptırmıştı. Bu, ona bir ay içinde milyonlar kazandıracaktı.