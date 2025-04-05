Laptop ve sırt çantasıyla başladı: Yapay zekâya anlattığı fikirle ayda 3 milyon kazandı

Dakikalar içinde düşündüğü fikirlerle milyonlarca dolarlık işler kurmak, üç saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirmek imkânsız gibi görünebilir. Ancak bazıları için imkansızlık, yalnızca bir engel değildir. İşte Pieter Levels’in hayatı da tam olarak buna örnek. Göçebe bir yaşam tarzını benimseyen Levels, bunu alışkanlık haline getirerek, tek bir satır kod bile yazmadan geliştirdiği yazılımlarla büyük kazançlar elde etti. Levels’in ilham kaynağı ise, tahmin edilmesi zor olmayan bir isim: Elon Musk...
Birçok şeyin birkaç saat içinde yapılabileceği düşünüldüğünde, A noktasından B noktasına ulaşmak, yemek hazırlayıp yemek yemek, ders çalışmak veya ev işlerini halletmek gibi işler 3 saat içinde tamamlanabilir.
Ancak milyonlar kazanacak bir iş kurmak, fikir belki bir saniyede ortaya çıkabilir, fakat o işin gerçekleşmesi 3 saat, 3 gün veya 3 hafta sürebilir. Pieter Levels içinse bu durum farklıydı. Kısa süre içinde fikrini bulup web sitesini kurarak, milyoner olacağını bildiği bir işe başlamıştı. 3 saat içinde geliştirdiği online oyun, ona yalnızca 15 günde 50 bin dolar kazandırdı. Ancak hedefi sadece binler değil, milyonlar olmalıydı. Oyunu 17 gün içinde geliştirerek aylık gelirini 87 bin doların üzerine çıkaran Levels, 1 yıl içinde bu oyunla milyoner olmayı garantilemişti.
Dahası, oyunun yazılımı veya tasarımı için tek bir satır kod yazmamıştı. Bulduğu fikri, yaklaşık 3 yıldır ona milyonlar kazandıran yapay zekâya anlatmış ve 2022’de benzer bir başarıyı tekrar yakalamıştı. Üstelik herkesin yapay zekâya anlatarak milyonlar kazanabileceği bir yöntemle...
Önce göçebe sonra milyoner
Pieter Levels, Twitter'da geniş bir takipçi kitlesine sahip ünlü bir isimdi. Bu ünlülük, birçok kişinin kullandığı dijital uygulama ve web sitelerinin yaratıcısı olmasından kaynaklanıyordu. Ancak, tüm bu başarıların ardında, onu bu yola iten önemli bir süreç vardı. İşletme okuduktan sonra girişimcilik yüksek lisansı yapmıştı, ancak sonunda mutlu olmayacağını fark edip başka bir yol aramaya başlamıştı.
Düşünme süreci çok uzun sürmedi. 2022'de piyasaya sürdüğü AvatarAI'den önce birkaç önemli yazılım ve web sitesi tasarlamış ve başarıyı yakalamıştı. AvatarAI, kısa sürede büyük bir gelir kapısı haline geldi ve Levels, yaptığı yazılımlarla artık yılda 3 milyon dolar kazanan bir girişimci olmuştu. Fakat bu başarıya giden yol, onun sırt çantası ve dizüstü bilgisayarıyla dünyayı gezmeye karar verdiği göçebe yaşam tarzının ilk adımlarına dayanıyordu.
2013 yılında Hollanda'dan ayrılıp yalnızca dizüstü bilgisayarı ve sırt çantasıyla Asya'ya gitme kararı alan Levels, 2014'te Hollanda'ya döndüğünde kaygı ve depresyonla karşılaşmıştı. O noktada, vazgeçip enerjisini '12 Ayda 12 Girişim' gibi iddialı bir projeye yönlendirmemiş olsaydı, bugün sıradan bir adam olabilirdi. Ancak, bu hamlesi yalnızca medyanın dikkatini çekmekle kalmadı, aynı zamanda dijital göçebe yaşam tarzını benimsemeyi milyonlarca insana ilham vererek, dünyada en başarılı girişimlerinden biri olan Nomad List’in oluşturulmasına zemin hazırladı.
Yapay zekâyla ilk web sitesi değil
Pieter Levels, 2015’te uzaktan çalışma ilanları için hızla popülerleşen Remote OK platformunu piyasaya sürmüştü. Yapay zekânın her geçen gün güçlenerek hayatımıza girmesiyle birlikte, Levels da bu gelişmeleri kaçırmamış ve 2022’de Interior AI ve Avatar AI’yi piyasaya sunmuştu. 2023’te Photo AI olarak dönüşen girişim, elbette ki son olmayacaktı. 40’tan fazla ülke ve 150 şehirde dijital göçebe olarak yaşamını sürdüren Levels, projelerini sadece basit bir teknoloji kullanarak tek bir laptopta geliştirmişti. Ancak sıra 2025’e geldiğinde, yine tek bir kod bile yazmadan, yalnızca yapay zekâya fikrini anlatarak her şeyi ona yaptırmıştı. Bu, ona bir ay içinde milyonlar kazandıracaktı.
Hollandalı girişimci, yapay zekâ destekli araçlarla sadece 17 gün içinde yıllık 1 milyon dolardan fazla gelir elde eden yeni bir iş kurmayı başarmıştı. Bu, ayda yaklaşık 83 bin dolara, yani Türk parasıyla yaklaşık 3 milyon lira anlamına geliyordu. 38 yaşındaki Levels, bu kez yapay zekâyla tarayıcı tabanlı bir uçuş simülatörü olan fly.pieter.com’u geliştirmişti. Üstelik bunu yaparken tek bir satır kod bile yazmamıştı çünkü yapay zekâ, tüm işi onun yerine yapıyordu.
İlk versiyonunu yalnızca 3 saatte tamamlayan Levels, Three.js ve Cursor gibi yapay zekâ destekli araçlarla kullanıcıların anında uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyordu. Bu basit ama popüler oyun, F-16, Cessna 172, SAM Tank gibi araçları kullanma fırsatı sunuyordu. Henüz 20 gün içinde aylık kazancı 87 bin dolara ulaşan Levels, bu rakamın kısa süre içinde 100 bin dolara çıkacağını düşünüyor.
Abone olduğu tek isim: Elon musk
Her geçen gün teknoloji dünyasında yeni bir projeye ve girişime imza atan Elon Musk, “İnsan 7’sinde neyse 70’inde de odur” sözünün canlı örneği adeta. Musk, küçüklüğünden itibaren teknolojiye olan ilgisiyle dikkat çekmişti. 12 yaşında, kendi kendine yazılım öğrenmeye başlayarak, ilk bilgisayar oyununu yazmaya koyuldu. Blastar adını verdiği bu uzay oyununu yaklaşık 500 dolara, yani günümüz parasıyla 19 bin liraya satmayı başarmıştı. Bu, o yaşta bir çocuk için hem önemli bir gelir hem de teknoloji dünyasında büyük bir potansiyelin işaretiydi. Genç yaşta teknoloji dünyasında önemli bir yer edineceği belli olan Musk, bugün pek çok girişimcinin ve özellikle Pieter Levels’ın radarında.