Telefonunuzun fişi çekilebilir! 2026’ya sayılı günler kala Türkiye’de milyonlarca cep telefonu için kritik uyarı geldi. 2025 yılı boyunca hiç sinyal vermeyen cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılacak. İşte kurtarmanın yolu...
2026’ya girmeye 3 ay kala milyonlarca telefon için kritik uyarı yapıldı.
BTK, 2025 yılı boyunca tek bir kez bile sinyal vermeyen tüm cihazların IMEI numaralarını kapatmaya hazırlanıyor. Bu da uzun süredir kullanılmayan ya da çekmecede bekleyen telefonların 2026’da tamamen devre dışı kalacağı anlamına geliyor.
IMEI numaraları otomatik olarak askıya alınacak
Türkiye’de 2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında, bir yıl boyunca sinyal alınamayan akıllı telefonların IMEI numaraları otomatik olarak askıya alınıyor.
Tamamen devre dışı kalacak!
2024 boyunca sinyal vermeyen telefonlar 2025’in başında kullanıma kapatılmıştı. Bu yıl da aynı süreç işliyor: 2025 yılı boyunca tek bir kez bile şebekeye bağlanmayan cihazlar 2026’da tamamen devre dışı kalacak.
Telefonunuz kapatılırsa ne yapmalısınız? İşte kurtarmanın yolu
Telefonunuzun IMEI’si kapatılırsa panik yapmayın. E-Devlet üzerinden başvuru yaparak cihazınızı tekrar kullanıma açtırabilirsiniz. Başvuruyu cihazın son kullanıcısı yapacak, BTK inceleme sonrasında herhangi bir sorun tespit etmezse IMEI numarası yeniden tanımlanacak ve cihaz aktif hale gelecek.
Kontrol etmekte fayda var
Uzmanlar, özellikle uzun süredir çekmecede duran veya yurt dışından getirilen telefonların IMEI numaralarının kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.