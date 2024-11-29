İnsan deri hücresi kültürleri kullanılarak yapılan çalışmalar, aslında bir tüketici ürününden dökülen BPA'nın yüzde 16-20'sinin insan derisiyle temas yoluyla emilebileceğini ve biyolojik olarak kullanılabilir hale gelebileceğini göstermişti. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü'nün yaptığı bir analize göre , 'BPA cilt teması sonrasında olumsuz sağlık etkilerine neden olma potansiyeline sahip olduğu ortaya çıktı.