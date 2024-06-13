NASA'nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı paniğe neden oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA'nın yanlışlıkla canlı yayında bir astronotun "dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını" belirten bir ses kaydı yayınladığını açıkladı. Ancak bu ses kaydının aslında bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladılar. Yanlışlıkla yayınlanan bu kayıt, kısa süreli bir panik meydana getirdi.

1 / 7 NASA’nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı, panik meydana getirdi. ISS'den konuyla ilgili açıklama geldi.

2 / 7 ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



3 / 7 “Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.



4 / 7 Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.



5 / 7 Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil.



6 / 7 Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak.”