Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg’un yeni elektrikli sedan modeli T10F, 600 km menzil, 7.2 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve yüksek teknolojili donanımıyla yaz aylarında yollara çıkıyor. Peki hem Türkiye’de hem Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan ve merakla beklenen 'T10F' modelinin tahmini satış fiyatı ne kadar olacak?

1 /11 Yerli otomobil markası Togg, SUV segmentindeki başarısını şimdi de sedan modeli T10F ile sürdürüyor.

2 /11 Yaz aylarında Türkiye yollarında olması beklenen T10F, test sürüşlerinden başarıyla geçerken sunduğu teknoloji ve menzil özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.



3 /11 600 KM menzil hızlı şarj desteği

Yeni Togg T10F, WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik sadece 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

4 /11 Bu sayede kullanıcılar uzun yolculuklarda dahi minimum bekleme süresiyle yola devam edebilecek.

5 /11 Güçlü performans: 0’dan 100’e 7.2 saniyede

T10F, 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla yüksek performans vaat ediyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7.2 saniyede ulaşıyor, bu da onu sınıfının en iddialı sedan modellerinden biri haline getiriyor.



6 /11 Göz alıcı dijital kokpit

T10F’in iç tasarımında teknoloji ön planda tutulmuş. Araçta;





7 /11 12,3 inç dijital gösterge paneli

29 inç bilgi-eğlence ekranı

8 inç dokunmatik kontrol paneli

olmak üzere toplamda 41,3 inç dijital ekran alanı bulunuyor. Ayrıca Wi-Fi erişim noktası, hızlı mobil internet ve Trumore uygulaması üzerinden anahtarsız erişim gibi teknolojilerle donatılmış.





8 /11 Araçtan cihaza enerji aktarımı: V2L özelliği

Togg T10F, Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi sayesinde harici cihazlara enerji aktarımı yapabiliyor. Bu özellikle araç, gerektiğinde bir mobil güç kaynağına dönüşerek kamp, iş veya acil durumlarda büyük kolaylık sağlıyor.



9 /11 Tahmini satış fiyatı ne kadar olacak?

Togg T10F'in resmi satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak sosyal medyada yer alan bilgilere göre modelin 1.300.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. Ön sipariş süreciyle birlikte netleşmesi beklenen fiyatın, sunduğu teknoloji ve menzil değerleriyle rekabetçi bir seviyede olması hedefleniyor.



10 /11 Avrupa yollarına da çıkacak

Togg, T10F ile sadece Türkiye pazarında değil, Avrupa otomobil pazarında da etkin bir oyuncu olmayı amaçlıyor.