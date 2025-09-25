WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu

WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için “Mesaj Çevirileri” özelliğini duyurdu. Türkçe desteği şimdilik yalnızca iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Artık gelen mesajlar, başka uygulamalara kopyalamaya gerek kalmadan doğrudan WhatsApp içinde çevrilebilecek.
WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için “Mesaj Çevirileri” özelliğini kullanıma sundu.
Yeni özellik bire bir konuşmalarda, grup sohbetlerinde ve Kanallar’da kullanılabilecek. Bir yabancı dilde mesaj aldığınızda:
Mesajı uzun basılı tutuyorsunuz.
“Çevir” seçeneğini tıklıyorsunuz.
Çevirmek istediğiniz dili seçiyorsunuz.
Android kullanıcıları ayrıca tüm sohbet dizilerini otomatik çevirebilecek. Ayrıca çeviri paketlerini indirerek çevrimdışı kullanım da mümkün olacak.
Gizlilik ön planda
WhatsApp, çevirilerin tamamen cihaz üzerinde yapıldığını ve hiçbir verinin sunuculara gönderilmediğini açıkladı. Böylece şirketin dahi çeviri verilerine erişemeyeceği ve konuşmaların gizli kalacağı garanti ediliyor.
Dil seçenekleri
Android: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça.
iPhone: 19’dan fazla dil desteğiyle daha geniş bir kapsam.
Şirket, ilerleyen güncellemelerde daha fazla dil ekleneceğini duyurdu.