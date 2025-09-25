Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Kullanıcılar merakla bekliyordu

15:3625/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için “Mesaj Çevirileri” özelliğini duyurdu. Türkçe desteği şimdilik yalnızca iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Artık gelen mesajlar, başka uygulamalara kopyalamaya gerek kalmadan doğrudan WhatsApp içinde çevrilebilecek.

WhatsApp, iPhone ve Android kullanıcıları için “Mesaj Çevirileri” özelliğini kullanıma sundu.

Yeni özellik bire bir konuşmalarda, grup sohbetlerinde ve Kanallar’da kullanılabilecek. Bir yabancı dilde mesaj aldığınızda:

Yeni özellik bire bir konuşmalarda, grup sohbetlerinde ve Kanallar’da kullanılabilecek. Bir yabancı dilde mesaj aldığınızda:

Mesajı uzun basılı tutuyorsunuz.

“Çevir” seçeneğini tıklıyorsunuz.

Çevirmek istediğiniz dili seçiyorsunuz.


Android kullanıcıları ayrıca tüm sohbet dizilerini otomatik çevirebilecek. Ayrıca çeviri paketlerini indirerek çevrimdışı kullanım da mümkün olacak.

Gizlilik ön planda

WhatsApp, çevirilerin tamamen cihaz üzerinde yapıldığını ve hiçbir verinin sunuculara gönderilmediğini açıkladı. Böylece şirketin dahi çeviri verilerine erişemeyeceği ve konuşmaların gizli kalacağı garanti ediliyor.

Dil seçenekleri

Android: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça.

iPhone: 19’dan fazla dil desteğiyle daha geniş bir kapsam.

Şirket, ilerleyen güncellemelerde daha fazla dil ekleneceğini duyurdu.

#WhatsApp
#sosyal medya
#Translate
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ayçiçek alım fiyatları açıklandı mı?