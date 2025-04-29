Yapay zekada çığır açan 4 yenilik: ChatGPT kullanıcıları için yepyeni bir dönem başladı

ChatGPT kullanıcıları için yeni güncellemeler duyuruldu. OpenAI’nin devreye aldığı dört yeni özellikle birlikte, yapay zekayla sohbet deneyimi çok daha farklı bir boyuta taşınıyor. Günlük kullanımda fark edilecek bu değişiklikler, yapay zekâyı kullandığımız alanı daha da genişletecek…

Dünyanın en çok kullanılan Yapay zeka uygulaması Chat GPT kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Öyle ki, bu uygulama artık sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor. ChatGPT, kısa süre önce duyurulan güncellemesiyle kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirecek dört önemli özellikle gündemde. Hem günlük hayata dokunan hem de dijital deneyimi kolaylaştıran bu yenilikler, platformun kullanım amaçlarını daha da genişletiyor. İşte o özellikler…

1 /10 4 YENİ ÖZELLİK DUYURULDU

OpenAI, ChatGPT’ye dört yeni özelliğini duyurdu. Milyonlarca kişinin artık tüm günlük işlerinde tercih ettiği yapay zekâ uygulaması, bu güncellemeyle birlikte çok daha kapsamlı bir dijital asistan hâline geliyor.

2 /10 Yeni özellikler arasında alışveriş, WhatsApp üzerinden erişim, çok kaynaklı alıntılar ve trend arama önerileri öne çıkıyor. Özellikler kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor.

3 /10 OpenAI tarafından yapılan açıklamada, ChatGPT’ye eklenen dört yeni özellikle kullanıcıların platform üzerinden daha işlevsel bir deneyim yaşayacağı belirtildi.





4 /10 Bu özelliklerden ilki olan “alışveriş” özelliği sayesinde kullanıcılar, bir ürünü detaylı şekilde tarif ederek sohbet sırasında öneriler alabilecek.

ChatGPT, ilgili ürünleri karşılaştırarak fiyatlar, kullanıcı yorumları ve satın alma bağlantılarıyla birlikte sunuyor.

5 /10 Bir diğer dikkat çeken yenilik ise WhatsApp üzerinden ChatGPT’ye ulaşma imkânı. Kullanıcılar, “1-800-242-8478” numarasına mesaj göndererek platformla WhatsApp aracılığıyla doğrudan iletişim kurulabiliyor.

Bu sayede canlı maç skorları öğrenmekten genel bilgi sorgularına kadar birçok işlem mesaj yoluyla gerçekleştirilebilecek.

6 /10 Üçüncü yenilik olan “geliştirilmiş alıntılar” ise ChatGPT’nin verdiği yanıtlarda birden fazla kaynaktan alıntı sunabilmesini sağlıyor.





7 /10 Böylece kullanıcılar sadece tek bir görüşe değil, farklı kaynaklardan derlenmiş, daha kapsamlı bilgilere ulaşabiliyor. Yeni tasarım sayesinde alıntılar daha görünür hâle getirildi.

8 /10 Son olarak, arama özelliği de önemli ölçüde geliştirildi. Artık kullanıcılar ChatGPT üzerinden o anda popüler olan arama terimlerini görebilecek. Ayrıca yazmaya başlandığında otomatik tamamlama önerileri sunularak aradıkları bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmaları sağlanacak.

9 /10 Yapılan bu dört önemli güncelleme, ChatGPT’nin klasik bir sohbet uygulamasının ötesine geçerek kullanıcıların dijital yaşamındaki birçok ihtiyaca çözüm sunmayı hedeflediğini gösteriyor.