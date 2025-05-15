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YouTube’dan yeni reklam modeli: İzleyici en duygusal anda yakalanacak

YouTube’dan yeni reklam modeli: İzleyici en duygusal anda yakalanacak

20:1515/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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YouTube, reklamcılık alanında ezber bozan bir adım daha atıyor. Video platformu, izleyici davranışlarına dayalı olarak geliştirdiği yeni reklam modeliyle dikkatleri üzerine çekti. 'Peak Points' adını taşıyan bu sistem, videoların en çok izlenen ve etkileşim alan anlarını tespit ederek, bu noktaların hemen sonrasında reklam göstermeyi amaçlıyor.

New York'ta düzenlenen Upfront 2025 etkinliğinde tanıtılan bu yeni sistemde, YouTube'un sahibi olan Google'ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini aktif rol oynuyor. Gemini, videoları analiz ederek izleyicilerin en duygusal ya da ilgili olduğu anları belirliyor ve bu zirve noktalarına reklam yerleştiriliyor.


EN HEYECANLI ANDA

Yöntem, televizyonlarda dizilerin en heyecan verici anlarında giren reklamlara benzetiliyor. Şirket, bu stratejiyle izleyicinin dikkatini maksimum seviyede yakalarken, reklamların daha yüksek etki yaratmasını hedefliyor.


Ancak sistemin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. Bazı izleyicilerin, tam da merak ettikleri sahneden sonra reklam görmelerini rahatsız edici bulabileceği konuşuluyor.


REKLAM SIRASINDA ALIŞVERİŞ DÖNEMİ

Öte yandan YouTube, etkinlikte bir başka reklam modelini daha tanıttı. Buna göre, kullanıcılar bir reklam sırasında ilgi duydukları ürünleri görüntüleyip alışveriş yapabilecekleri bir arayüzle karşılaşacak.


YouTube, bu adımıyla izleme ve alışveriş deneyimini birleştiren etkileşimli reklamcılığı daha da ileri taşımayı hedefliyor.

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