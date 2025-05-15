YouTube’dan yeni reklam modeli: İzleyici en duygusal anda yakalanacak

New York'ta düzenlenen Upfront 2025 etkinliğinde tanıtılan bu yeni sistemde, YouTube'un sahibi olan Google'ın gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini aktif rol oynuyor. Gemini, videoları analiz ederek izleyicilerin en duygusal ya da ilgili olduğu anları belirliyor ve bu zirve noktalarına reklam yerleştiriliyor.