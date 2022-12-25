Galatasaray, İstanbulspor karşılaşmasına liderlik için çıkacak: Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu

Galatasaray ile İstanbulspor 3 puan için 90 dakika kıyasıya mücadele verecek. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından Galatasaray için İstanbulspor maçı çok büyük bir fırsat haline gelmiş durumda. Galatasaray eğer rakibini mağlup ederse ligde zirveye yerleşecek. Süper Lig’de çıktığı maçların 2’sini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 9’unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.

Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta?

25 Aralık Pazar günü Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.

Galatasaray - İstanbulspor maçı muhtemel 11’ler

Galatasaray kadrosu:

Jankat, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

İstanbulspor kadrosu:

REKLAM

Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Ali Yaşar, Melih, Topalli, Rroca, Cajic, Ethemi, İbrahim

Galatasaray Süper Lig karnesi

Süper Lig’deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1’lik skorla Yukatel Kayserispor’a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük’ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş’ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir’i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.

Galatasaray’da sakat ve cezalı olan oyuncular kimler?

Galatasaray’da sakat ve cezalı olan 3 futbolcu, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray’da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

REKLAM

ÖZGÜN Gaziantep FK – Beşiktaş maçı kadrosu, muhtemel ilk 11’i