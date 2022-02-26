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Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile eşleşti. Zorlu eşleşme sonrasında karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Barcelona Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?
gs barcelona

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Galatasaray-Barcelona eşleşmesinin ardından futbolseverler maçın saatini, gününü merak ediyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

İlk maç 10 Mart'ta İspanya'da Barcelona'nın ev sahipliğinde Nou Camp'ta oynanacak. İkinci maç ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmalar EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

'YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ'

Temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Barcelona'da yıldız futbolcu Gerard Pique, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili bir paylaşım yaptı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, paylaşımına Galatasaray'ı etiketleyerek "See you soon" (Yakında görüşürüz) notunu düştü.

Pique'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

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