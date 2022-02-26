Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray'ın rakibi de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, Barcelona ile eşleşti. Zorlu eşleşme sonrasında karşılaşmaların hangi tarihlerde oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Barcelona Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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