Şampiyonlar Ligi finali Paristen alındı! Peki, hangi ülkede yapılacak?

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.

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Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Olympique Lyon

Monaco

Spartak Moskova

West Ham United

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Atalanta

Porto

Sevilla

Leipzig

Barcelona

Rangers

Real Betis

Braga