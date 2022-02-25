Şampiyonlar Ligi finali Paristen alındı! Peki, hangi ülkede yapılacak?

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.
Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Grubundan namağlup çıkan ve şu anda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray'ı güçlü rakipler bekliyor. Seri başı olarak kura çekimine katılacak temsilcimizin rakipleri arasında Barcelona, Porto ve Atalanta gibi güçlü ekipler bulunuyor.
Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar:
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Olympique Lyon
Monaco
Spartak Moskova
West Ham United
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Atalanta
Porto
Sevilla
Leipzig
Barcelona
Rangers
Real Betis
Braga