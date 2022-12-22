Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. İşte maçın detayları..
GALATASARAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Keçiörengücü maçı bugün saat 21.00'de NEF Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği Galatasaray - Keçiörengücü maçı A Spor kanalından naklen yayınlanacak
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI
Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.