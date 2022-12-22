Özgün Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam TFF 1. Lig ekiplerin Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray- Keçiörengücü CANLI: Maç saat kaçta, hang kanalda, maçın hakemi, ilk 11 kadroları- Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Keçiörengücü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. İşte maçın detayları..

GALATASARAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı bugün saat 21.00'de NEF Stadyumu'nda oynanacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği Galatasaray - Keçiörengücü maçı A Spor kanalından naklen yayınlanacak

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

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