Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında bu akşam TFF 1. Lig ekiplerin Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalabilmek için mücadele edecek olan Galatasaray, rakibini yenerek bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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