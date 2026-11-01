İlk üç aylık kümülatif enflasyon 5.60 civarında oluştu. Yıl sonu verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10 civarında, memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında bir maaş artışı alacağını söyleyebiliriz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Kabine Toplantısı'ndan sonra bahsettiği üzere emekliler için ayrıca bir düzenleme yapılacağı belirtildi. Bu düzenleme refah payı artışı suretiyle bir düzenleme olabileceği gibi 60 ila 65 yaş üzerinde herhangi bir geliri bulunmayan, sadece emekli maaşı ile geçinen bir kesim için daha fazla bir artış yapılabileceği şeklinde ön plana çıkabilir. Gayrimenkulü olmayan ve çalışamayacak durumda olan emeklilerin daha yüksek bir maaş alabileceğini söyleyebiliriz.