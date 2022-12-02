Özgün Gana - Uruguay Maç Kadrosu
ÖZGÜN HABERLER

Gana - Uruguay Maç Kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçlarında son güne girildi. Bugün G ve H grubunda 4 takım mücadele edecek. Sonuçlara göre son 16 tura kalan bütün takımlar belli olmuş olacak. Günün açılış maçında saat 18:00’da Gana ve Uruguay karşı karşıya gelecek. 2 takım içinde hedef mutlaka galibiyet. Gana - Uruguay maçının ilk 11’leri ve kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gana - Uruguay Maç Kadrosu
Gana - Uruguay

FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugün son 16’ya kalan takımlar kesinleşecek. H grubunda Gana ve Uruguay karşı karşıya geliyor.

GANA - URUGUAY İLK 11'LERİ VE KADROLARI

GANA

1 Lawrence Ati

4 Mohammed Salisu

17 Rahman Baba

18 Daniel Amartey

26 Alidu Seidu

5 Thomas

20 Mohammed Kudus

21 Salis Abdul Samed

9 Jordan Ayew

10 Andre Ayew

19 Inaki Williams

URUGUAY

23 Sergio Rochet

2 Jose Gimenez

13 Guillermo Varela

16 Mathias Olivera

19 Sebastian Coates

6 Rodrigo Bentancur

8 Facundo Pellistri

10 Giorgian De Arrascaeta

15 Federico Valverde

9 Luis Suarez

11 Darwin Nunez

Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu
ÖZGÜN
Güney Kore - Portekiz Maç Kadrosu
Eşitlik var

Eşitlik var

​Dünya Kupası H grubunda Güney Kore ile Portekiz karşılaşıyor.
Fark ikiye çıktı

Fark ikiye çıktı

Gana ve Uruguay tur için sahaya çıkıyor.
Bayraktar Akıncı TİHAdan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti

​AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi.

Mehmetçik yerli silah ve teçhizatlarla sınır nöbetinde.

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı.

İçişleri LGBT için özel merkez kuran Nilüfer Belediyesi'yle ilgili harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.