Gana - Uruguay Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupası grup maçları heyecanı devam ediyor. Bugün son 16’ya kalan takımlar kesinleşecek. H grubunda Gana ve Uruguay karşı karşıya geliyor.
GANA - URUGUAY İLK 11'LERİ VE KADROLARI
GANA
1 Lawrence Ati
4 Mohammed Salisu
17 Rahman Baba
18 Daniel Amartey
26 Alidu Seidu
5 Thomas
20 Mohammed Kudus
21 Salis Abdul Samed
9 Jordan Ayew
10 Andre Ayew
19 Inaki Williams
URUGUAY
23 Sergio Rochet
2 Jose Gimenez
13 Guillermo Varela
16 Mathias Olivera
19 Sebastian Coates
6 Rodrigo Bentancur
8 Facundo Pellistri
10 Giorgian De Arrascaeta
15 Federico Valverde
9 Luis Suarez
11 Darwin Nunez