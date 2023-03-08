Gençlerbirliği - Denizlispor maçı
Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Ege temsilcisi Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için Ankara’da. Yeşil-Siyahlıların kadrosunda 3 eksik var. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta?
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda?
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak
Son 5 maçında 3 galibiyet alan Gençlerbirliği'nin 16 puanı bulunuyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyeti olan Denizlispor'un hanesinde 16 puan yazılı.