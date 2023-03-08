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Gençlerbirliği - Denizlispor maçında Mehmet Türkmen düdük çalacak

Spor Toto 1.Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, bugün Altaş Denizlispor'u konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Peki Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçtan detaylar.

10:12 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gençlerbirliği - Denizlispor maçı

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Ege temsilcisi Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için Ankara’da. Yeşil-Siyahlıların kadrosunda 3 eksik var. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak

Son 5 maçında 3 galibiyet alan Gençlerbirliği'nin 16 puanı bulunuyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyeti olan Denizlispor'un hanesinde 16 puan yazılı.

1. Lig puan durumu


#Gençlerbirliği
#Denizlispor
#Spor Toto 1. Lig
3 saat önce
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Gençlerbirliği - Denizlispor maçında Mehmet Türkmen düdük çalacak
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