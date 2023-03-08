Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Ege temsilcisi Denizlispor, Gençlerbirliği müsabakası için Ankara’da. Yeşil-Siyahlıların kadrosunda 3 eksik var. Son olarak Sakaryaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 yenilen yeşil siyahlı ekip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.