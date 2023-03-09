Futbolda heyecan bugün de devam ediyor. Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ülkemizde ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oldukça kritik maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? 8 Mart Çarşamba bugünkü maçlar saat kaçta? İşte, Süper Lig, Premier Lig, Serie A, La Liga ve Lig 1'de günün maçlarının programı.