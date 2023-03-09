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Sevilla-Fenerbahçe maçında Fransa hakem François Letexier düdük çalacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçını 9 Mart'ta İspanya'da oynayacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak. Bu müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek. İşte Sevilla-Fenerbahçe muhtemel 11'ler.

09:58 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sevilla-Fenerbahçe maçı

Sevilla-Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek.

Sevilla-Fenerbahçe maçı ne zaman, maç saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, 9 Mart Perşembe günü Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda TSİ 23.00’te Sevilla ile karşılaşacak.

Sevilla-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Sevilla-Fenerbahçe mücadelesi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

François Letexier

Sevilla-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Bu zorlu mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR’da da Pierre Gaillouste oturacak.

Fenerbahçe

Sevilla-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

  • Sevilla
    : Bono, Nianzou, Gudelj, Telles, Navas, Fernando, Rakitic, Acuna, Oliver, Ocampos, En Nesyri
  • Fenerbahçe
    : Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, King (Batshuayi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri

  1. Sevilla (İspanya) - Fenerbahçe (Türkiye)
  2. Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
  3. Juventus (İtalya) - Freiburg (Almanya)
  4. Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)
  5. Sporting Lizbon (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
  6. Manchester United (İngiltere) - Real Betis (İspanya)
  7. Roma (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)
  8. Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda)



#Sevilla
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
31 dakika önce
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Sevilla-Fenerbahçe maçında Fransa hakem François Letexier düdük çalacak
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