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Süper Lig 25. hafta maç programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta dün oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa evinde ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. TFF 25. hafta maçlarını açıkladı. Buna göre, bu haftanın karşılaşması 10 Mart Cuma Giresunspor-Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 25. hafta maç programı.

11:15 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Süper Lig 25. hafta maçları

Süper Lig 25. hafta maçları

Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. İşte Süper Lig 25. hafta maç saatleri.

Bu haftanın maçları

Süper Lig 25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma maç programı

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi maçları

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar Süper Lig maç programı

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi maç programı

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


#süper lig
#haftanın maçları
#Süper Lig 24. hafta maç programı
#TFF
9 dakika önce
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Süper Lig 25. hafta maç programı açıklandı
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