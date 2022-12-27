Özgün Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
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Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro branş dağılımı gibi detaylar araştırılıyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.goc.gov.tr" adresinde yer aldı. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı için başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri: Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir?
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı’na personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatına, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 100 il göç uzman yardımcısı alınacak.

Söz konusu alım için başvurular, 30 Aralık 2022 - 9 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini 30 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32, KPSSP36 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

1- Giriş Sınavının yazılı bölümü 29 Ocak 2023 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2- Sınava başvuran adaylar için Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://sem.asbu.edu.tr/ internet adresinden edinecektir.

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