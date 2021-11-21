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Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı yayınlandı: Ramazan ağabeylerinden dayak yiyen Asya'yı kaçırdı

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın fragmanı yayınlandı. 28 Kasım Cumartesi günü Gönül Dağı'nın 41. bölümü yayınlanacak. Peki Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak. Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 40. bölüm fragmanı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı yayınlandı: Ramazan ağabeylerinden dayak yiyen Asyayı kaçırdı
Gönül Dağı 41. Bölümden...

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 40. bölümü 20 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 401. bölümünün fragmanı yayılandı.

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Dilek ve Taner balayı için Kapadokya'ya giderken, Ramazan ve Gülsüm Öğretmen ise ağabeylerinden dayak yiyen Asya'ya sahip çıktı.

İşte Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...

Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde, Taner ile Dilek'e İzzet Altınmeşe'nin konuk olarak katıldığı bir düğünle evlendi.

Ramazan'ı bir yere götüren ve bağlayan Mezarcı İlyas'ın çocukları babalarından gizli iş yaparken, Ramazan'a Asya yardım etti. Asya, Ramazan'a yardım ettiği için ağabeylerinden dayak yedi ve Ramazan'ın kollarında bayıldı.

Ramazan ve Gülsüm Öğretmen dayak yiyen Asya'yı vermedi.

Gönül Dağı 40. Bölüm full izle
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