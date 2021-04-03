Özgün Gönül Dağı 22 son bölüm izle Selami ile Keriman kavuşabilecek mi?
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Gönül Dağı son bölüm full izle: TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle – TRT CANLI YAYIN

Gönül Dağı 22. son bölüm izle: Selami ile Keriman kavuşabilecek mi?

Gönül Dağı 22. Bölüm 3 Nisan akşamı TRT 1’de. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı yeni bölüm yine bomba gibi geliyor. Fragmanından sonra heyecanı katlayarak arttıran Gönül Dağı 22. Son bölüm izlemek için seyirciyi sabırsızlandırıyor. Haberimizde yer alan Gönül Dağı son bölüm full izle seçenekleri üzerinden 22. Bölümü kaçırmayın. İşte, TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle seçeneklerimiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı son bölüm full izle: TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle – TRT CANLI YAYIN
Gönül Dağı son bölüm full izle: TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle

Gönül Dağı son bölüm bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bu bölümde Halime'nin vereceği karar tüm izleyenlerin en çok merak ettiği konu oldu. Gönül Dağı son bölüm, Taner için zor bir bölüm olacak gibi gözüküyor. Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olabilecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz. Tüm bunların yaşanacağı Gönül Dağı 22. Son bölüm full izle seçenekleri haberimizde. İşte, TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle seçeneklerimiz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 22. Son bölüm 3 Nisan 2021 Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için 2 seçenek bulunuyor. Bunlardan biri TRT canlı yayını üzerinden diziyi tam saatinde izlemek. Diğer seçeneğimiz ise, dizinin yayınlanan son bölümünün internet ortamına yüklenmesinin ardından TRT’nin sitesinden izlemektir. Bazı bölümler için geçerli olan bir diğer seçenek ise Youtube üzerinden izlemektir. İşte, TRT ile Gönül Dağı 22. son bölüm tek parça kesintisiz izle seçenekleri.

* GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TRT CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

* GÖNÜL DAĞI 22. SON BÖLÜM TRT İLE İNTERNET ORTAMINDA İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

* GÖNÜL DAĞI 22. BÖLÜM YOUTUBE ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

Üstteki seçenek üzerinden diziyi saatinde izleyebilecekken, TRT ile izleme seçeneği olan ikincisinde ise izleyebilmek için yayınlanan son bölümün canlı yayınının bitmesini beklemeniz gerekmektedir. Daha sonra haberimizi tekrar ziyaret ederek bağlantıya ulaşabilirsiniz. Gönül Dağı 22. Bölüme ait fragmanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül Dağı 21.Bölüm Özet

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve haftalardır tüm kulvarlarda birinci olarak izlenme rekoru kıran TRT 1’in dizisi Gönül Dağı, yirmi birinci bölümünde, yaşananlar:

Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir.

Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?

Gönül Dağı 21. Bölüm izlemek için tıklayın.

GÖNÜL DAĞI 22. BÖLÜM FRAGMAN

İlk fragman:

2. fragman:

Ön izleme:

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