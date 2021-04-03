Gönül Dağı konusu ve oyuncuları! Gönül Dağı dizisi nerede çekildi?

Hikayesi Anadolu topraklarında geçen Gönül Dağı nerede çekildi sorusunu akıllara getiriyor. Diziyi ilk kez izleyenler bir taraftan Gönül Dağı konusu hakkında detayları merak ederken diğer taraftan oyuncuları hakkında detayları da öğrenmek istiyor. Haberimizde Gönül Dağı oyuncuları hakkında detayları bulabilirsiniz. Konusu ve oyuncuları ile gençlere ilham olan Gönül Dağı 22. Yeni bölüm ile bu akşam TRT 1’de. Haberimizin sonunda yer alan Gönül Dağı dizisinin ilham olduğu gençlere göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte, Gönül Dağı konusu ve oyuncuları hakkında bilinmesi gerekenler ve Gönül Dağı nerede çekiliyor sorusunun yanıtı.

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Gönül Dağı dizisi, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı.

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Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Dizide, efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi işleniyor.

Gönül Dağı dizisinin konusunda ayrca, çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat yer alıyor. Bununla birlikte, düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanına değiniliyor. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları ayrıca dizinin göz dolduran tarafıdır.

“Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

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Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...”

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Her hafta reyting sonuçları listesinde birinci sırayı kimseye kaptırmayan Gönül Dağı oyuncuları ve karakter isimleri ise şöyledir:

Berk Atan - Taner

Gülsim Ali - Dilek

Ecem Özkaya - Zahide

Ferdi Sancar - Sefer

Ali Düşenkalkar - Muammer

Erdal Cindoruk - Hüseyin

Gülhan Tekin - Günşıl

Feyza Işık - Döndü

Ege Aydan - Münir Başkan

Hazal Çağlar - Asuman

Eser Eyüboğlu - Selami

Cihat Süvarioğlu - Ramazan

Semih Ertürk - Veysel

Nazlı Pınar Kaya - Cemile

Şebnem Dilligil - Halime

Yavuz Sepetçi - Ciritci Abdullah

Nuri Gökaşan - Musa

Hüseyin Sevimli - Kahveci Rıfat

Çiğdem Aygün - Keriman

Zümre Meğreli - Hemşire Elif

Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen

Ruhi Sarı - Fikret

Onur Gökmen - Artist Ahmet

Şükrü Veysel Alankaya - Günay

Cemre Melis Çınar – Fadime

GÖNÜL DAĞI'NIN YETENEKLİ ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Dizinin çocuk oyuncuları da yetenekleriyle büyük beğeni topluyor. Gönül Dağı’nın dahi çocuğu Taner’in (Berk Atan) çocukluğunu canlandıran Ada Nizamoğlu, mühendis Dilek’in (Gülsim Ali İlhan) çocukluğunu oynayan Cemre Demircan, Zahide ve Fikret’in çocukları Erkan, Sedef ve İsmet karakterleriyle büyük ilgi çeken diğer küçük oyuncular, kendilerini, severek canlandırdıkları karakterleri ve Gönül Dağı’nı anlattılar.

Gönül Dağı Çocuk oyuncuları

TANER’İN ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRAN (ADA NİZAMOĞLU)

“Uçan Kaykay Tasarlamayı Düşünüyorum”

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İlköğretim 6. Sınıf öğrencisi olan Ada Nizamoğlu, canlandırdığı Taner karakteri gibi icadlara oldukça meraklı… Teknoloji ve bilgisayarla ilgili fikirler tasarladığını belirten Nizamoğlu, “Şu anda güzel bir proje var aklımda. Manyetik alanları kullanarak uçan kaykay tasarlamayı düşünüyorum” diyor.

“Gelecekte Doktor Olup Oyunculukla Birlikte Yürütmek İstiyorum”

İlk dizisi Gönül Dağı’nın bu kadar çok sevilmesinden ve izlenme rekorları kırmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Ada Nizamoğlu, “GönülDağı bence herkesin kendinden birşeyler bulduğu bir dizi” şeklinde konuşuyor. Daha önce “Müstakbel Damat” adlı sinema filminde oynadığını belirten Nizamoğlu, gelecekte doktor olup oyunculukla birlikte iki mesleği de yapmak istediğini söylüyor.

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DİLEK’İN ÇOCUKLUĞUNU CANLANDIRAN (CEMRE DEMİRCAN)

“Gönül Dağı Bana Şans Getirdi”

İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Cemre Demircan ise Gönül Dağı’nda Taner’in büyük aşkı mühendis Dilek karakterinin çocukluğunu başarıyla canlandırıyor.

“Her Şeyden Önce Eğitim Geliyor”

Gönül Dağı’nın ilk dizisi olduğunu ve kendisine şans getirdiğini vurgulayan Demircan, aynı zamanda “Sihirli Annem” dizisinde Cemre karakterini de canlandırıyor. Daha önce birçok reklam filmi ve katalog çekiminde yer alan, ileride oyunculuk yapmayı düşündüğünü belirten küçük oyuncu, “Şu anda kayıtlı olduğum ajansta drama ve tiyatro eğitimi alıyorum. Müzik ve dansa ilgim olduğundan ileride bunun üzerine de eğitim almak isterim. Ayrıca hayvanları ve veterinerlik mesleğini de çok seviyorum. Ama hepsi için önce eğitimim…” şeklinde konuşuyor.

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“Dilek, Çocukluğunda Mutsuzdu…”

Gönül Dağı’nda canlandırdığı Dilek’in çocukluğunda mutsuz olduğunu belirten Cemre Demircan, “Dilek uçak mühendisi olma hayali kuran, sakin, naif, hayvanları seven bir çocuk. Babasının yokluğunu hep hissettiği için çok mutlu değil. Annesi öğretmen olduğundan sürekli yer değiştiriyorlar. Bu da onu mutsuz ediyordu…” diyor.

Tersanede formen olarak çalışan babası, ev hanımı annesi ve 13 yaşındaki abisiyle birlikte yaşayan Demircan, “Ailece izlenebilecek çok eğlenceli bir dizi olan Gönül Dağı’nın uzun yıllar devam etmesini çok istiyorum. Gönül Dağı ailesini çok seviyorum” şeklinde konuşuyor.

ZAHİDE-FİKRET’İN OĞLU ERKAN (SAMET ARDA MERCAN)

“Pilli Lamba Düzeneği Yapmıştım Öğretmenim Çok Beğendi”

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Gönül Dağı’nda Zahide (Ecem Özkaya)’nin büyük oğlu Erkan karakterini başarıyla canlandıran Samet Arda Mercan ise, Ortaokul 6. Sınıf öğrencisi… Devlet memuru babası, ev hanımı annesi ve 5 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte Konya’da yaşayan Samet Arda Mercan, dizideki dayısı Taner gibi icadlara özellikle elektronik aletlere çok meraklı… Aletleri parçalara ayırıp karıştırmayı ve incelemeyi çok sevdiğini belirten Mercan, “Daha önce evde kendimce bir-iki pilli lamba düzeneği yapmıştım okulda öğretmenim çok beğenmişti.” diyor.

“Erkan, Anne Ve Babasıyla Daha Mutlu Olacağını Düşünüyor”

Anneannesi ve dayısı Taner’le birlikte yaşayan Erkan’ın mutlu ama bir o kadar da yaramaz bir çocuk olduğunu vurgulayan küçük oyuncu, şunları söylüyor: “Erkan, babasına çok düşkün ama annesini de çok seviyor. Annesinin mutlu olması için de çaba gösteriyor. Dayısı ve anneannesi Erkan’a birçok şeyin eksikliğini göstermemeye çalışsa da babasının yerini tutmuyor tabii ki… Erkan, anne ve babasıyla bir arada olmanın kendisini daha çok mutlu edeceğini düşünüyor… Her çocuk annesinin ve babasının bir arada olmasını ister, Erkan da bunun mücadelesini veriyor haklı olarak.. İkisini de bir araya getirmek için mücadele edecek gibi görünüyor, tabii zaman ne gösterir onu bilemem…”

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“Daha Önce TRT’de İki Dönem Dizisinde Oynadım”

6 yaşındayken Anneler Günü için hazırlanan bir sosyal medya reklam filminde rol aldığını, filmin Kristal Elma ödülüne layık olduğunu kaydeden Samet ArdaMercan, “Daha önce kısa bölümlük yine TRT projesi olan 2 dönem dizisinde daha rol almıştım. Oyunculuğu çok seviyorum ve bu alanda da eğitim almak istiyorum” diyor.

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ZAHİDE - FİKRET’İN OĞLU İSMET (ALİ TOPTAŞ)

“İsmet, Annesi Kiminle Mutluysa Onunla Olmasını İster…”

İlköğretim 2. Sınıf öğrencisi olan Ali Toptaş, dizide Zahide (EcemÖzkaya) ve Fikret (Ruhi Sarı)’in küçük oğlu İsmet’i canlandırıyor. Sevimli, esprili ve güler yüzlü bir çocuk olan İsmet’in sevdiklerinin yanında hiçbir şeyin eksikliğini hissetmediğini ve mutlu olduğunu belirten Ali Toptaş, “İsmet, annesi kiminle mutluysa onunla olmasını ister. Zaten İsmet, Sefer’le de iyi anlaşıyor. Ayrıca geçtiğimiz bölümlerde babası Fikret de hem ona hem de kardeşlerine kötü davranıp onlarla ilgilenmedi” diyor.

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“Bilim Adamı Olmak İstiyorum”

Gönül Dağı’nın ilk dizisi olduğunu, gelecekte iyi bir oyuncu olmak için çalışacağını ifade eden Ali Toptaş, “Ben aslında bilim adamı olmak istiyorum. Bunun yanında oyunculuk konusunda da kendimi geliştirerek ikinci bir meslek olarak yapmak istiyorum. Dizideki dayım Taner gibi icadlara meraklıyım, yeni şeyler keşfetmeyi çok seviyorum. İnsanlara yararlı olabilecek projeler yapmak en büyük isteğim.” diye konuşuyor.

“Gönül Dağı Buz Gibi Havada İçilen Sıcacık Bir Bardak Çay Demek”

Anaokulu öğretmeni annesi ve araç alım satımı yapan babasıyla birlikte Ankara’da yaşayan Toptaş, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gönül Dağı, benim için buz gibi havada içilen sıcacık bir bardak çay demek…”

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ZAHİDE - FİKRET’İN KIZI SEDEF (BERİL KARADEMİR)

“Dayım Gibi Keşifler Yapmayı Çok İsterim”

Dizide, Fikret ve Zahide’nin kızı Sedef’i canlandıran Beril Karademir ise İlköğretim 4. Sınıf öğrencisi. Otobüs şoförü babası ve ev hanımı annesinin oyunculuk konusunda kendisine destek olduğunu belirten Karademir, “İleride dizideki dayım gibi keşifler yapmayı çok isterim” diyor.

“Sedef, Baba-Kız İlişkisini Tatmak İstiyor…”

Sedef’in annesi, anneannesi, kardeşleri ve dayısıyla birlikte yaşamaktan çok mutlu olduğunu ancak her kız çocuğu gibi iç dünyasında baba hasreti çektiğini belirten Beril Karademir şöyle konuşuyor: “Sedef baba-kız ilişkisini tatmak istiyor. Öz babası ile yaşamak istediği duygular tabii ki içinde var. Sedef babasız kalsa dahi babasına çok düşkün, çok hayran bir karakter. Annesinin başka birisi ile evlilik yapmasına karşı değil... Annesinin fedakarlığının farkında olan bir çocuk... Tabii ki her çocuk gibi öz babasının kalbinde olan yeri farklı…”

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“Çok Meraklı Ve Hayalperest Biriyim”

Oyunculuk eğitim programlarına devam etmek istediğini belirten küçük oyuncu, “Oyunculuk hayatım boyunca devam ettirmek istediğim bir meslek. Dizideki dayım gibi icadlara ben de ilgi duyuyorum. Çok meraklı ve hayalperest biriyim. Yenilikleri keşfetmek benim için büyük anlam taşıyor. Annem bana her zaman insanların bu hayata güzel izler bırakması gerektiğini söyler. İleride ben de dizide olan dayım gibi gerçek hayatta keşifler yapmayı isterim.”

“Gönül Dağı, İmkansız Diye Birşeyin Olmadığını Anlatan Bir Dizi”

Beril Karademir, “Gönül Dağı’nı bir cümle ile nasıl anlatırsın” sorusuna ise şu cevabı veriyor: “Muhteşem bir dizi. İnsanlara olumsuzluklarla baş edebilmeyi, elindekiler ile mutlu olabilmeyi, imkansız diye bir şeyin olmadığını anlatan bir dizi. Kadrosu sayesinde ise seyirciye gururla tüm güzel duyguları yansıtabilen bir senaryo…”

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GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLDİ?

Diziyi ilk kez izleyenlerin en çok merak ettiği soru ise Gönül Dağı nerede çekiliyor? İşte bu sorunun yanıtı ve detaylar:

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgelerinde çekiliyor. Diziye ait sahnelerin bir bölümü de Sivrihisar ilçesinin Hamamkarahisar köyünde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI İLHAM OLDU

Gönül Dağı dizisinden esinlendiler, kendilerine araba yaptılar. Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki 2 kuzen, TRT 1'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gönül Dağı dizisinden etkilenerek kendi araçlarını yaptı.

Efe Çiğdem, her hafta Cumartesi akşamları ailesiyle birlikte Gönül Dağı dizisini severek izliyordu. Dizide Taner (Berk Atan), amcaoğulları Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel’in (Semih Ertürk) yaptıkları uçak ve diğer icadlardan çok etkilendi. Aslında onun da araba yapma gibi bir hayali vardı. Dizideki mucitlerin önce “66” adını verdikleri uçağı ardından diğer icadları hayata geçirmesi ona ilham oldu. Daha önce denediği araba yapma hayalini amcaoğlu Muhammed Çiğdem’le paylaştı. Kuzenler bir araya geldi ve çalışmaya başladılar.

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EFE’NİN BABASI DA DESTEK OLDU

Küçük Efe ve kuzeni Muhammed arabayı yapmak için gece gündüz çalıştı. Efe’nin babası Ercan Çiğdem de oğluna ve yeğenine bu konuda çok yardımcı oldu. Uzun saatler süren emekler sonucu Efe ve amcaoğlunun hayali gerçekleşti. Çocuklar kendi arabalarını yaptılar.

“GÖNÜL DAĞI DİZİSİ BANA İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Denizli’nin küçük mucidi Efe Çiğdem araba yapma sürecini şöyle anlattı: “Araba yapmak için önceden bir denemem daha olmuştu. Ondan sonuç çıkmadı. Gönül Dağı dizisi başlayınca bana ilham kaynağı oldu. Amcaoğlum Muhammed’le birlikte önce şasesini toparladık, motorunu taktık, debriyaj sistemi kurduk. Direksiyondan şafta, gaz pedalına kadar her şeyi yerleştirdik. Sonunda hayallerimiz gerçekleşti. Gönül Dağı dizisine çok teşekkür ediyorum. Taner ve amcaoğulları benim hayalimi gerçekleştirmemde çok etkili oldu.”

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