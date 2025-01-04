TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Gönül Dağı 159. bölüm ile geçtiğimiz hafta izleyicileriyle buluştu. Yılbaşı nedeniyle hafta boyunca bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu nedenle Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman? Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler ise Gönül Dağı bu akşam var mı araştırmalarına hız kazandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Gönül Dağı yeni bölüm detayları haberimizde...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Gönül Dağı yeni bölüm 4 Ocak 2025 Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
GÖNÜL DAĞI 160. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı.
GÖNÜL DAĞI 160. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
TRT 1 ekranlarında beş sezondur zirvede yer alan dizisi Gönül Dağı, dramatik hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle seyircilerden tam not alıyor. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde hem mutlu hem de gerilim dolu anlar yaşanacak. Düğün gününde neler yaşanacağı, Veysel ve Kenan’ın başına gelenler ve daha fazlası Gönül Dağı’nın 160. bölümünde ekranlara gelecek.