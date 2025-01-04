Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı

14:354/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gönül Dağı
Gönül Dağı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Gönül Dağı 159. bölüm ile geçtiğimiz hafta izleyicileriyle buluştu. Yılbaşı nedeniyle hafta boyunca bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu nedenle Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam mı, ne zaman? Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler ise Gönül Dağı bu akşam var mı araştırmalarına hız kazandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Gönül Dağı yeni bölüm detayları haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Gönül Dağı yeni bölüm 4 Ocak 2025 Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

GÖNÜL DAĞI 160. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 160. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1 ekranlarında beş sezondur zirvede yer alan dizisi Gönül Dağı, dramatik hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle seyircilerden tam not alıyor. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde hem mutlu hem de gerilim dolu anlar yaşanacak. Düğün gününde neler yaşanacağı, Veysel ve Kenan’ın başına gelenler ve daha fazlası Gönül Dağı’nın 160. bölümünde ekranlara gelecek.



#gönül dağı
#gönül dağı yeni bölüm
#gönül dağı 160. bölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞTİ 2025: Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı hesaplama ekranı