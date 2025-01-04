Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Gönül Dağı 160. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler ise Gönül Dağı bu akşam var mı araştırmalarına hız kazandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Gönül Dağı yeni bölüm detayları haberimizde...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TRT 1 ekranlarında beş sezondur zirvede yer alan dizisi Gönül Dağı, dramatik hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle seyircilerden tam not alıyor. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde hem mutlu hem de gerilim dolu anlar yaşanacak. Düğün gününde neler yaşanacağı, Veysel ve Kenan’ın başına gelenler ve daha fazlası Gönül Dağı’nın 160. bölümünde ekranlara gelecek.