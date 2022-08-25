Google çeviri ile dilden dile tercüme, dönüştürme yapılışı: Google Translate

Yabancı dilde yazılmış bir metni ya da paragrafın çevirisini yapmak veya dönüştürmek için Google çeviri sizin yardımızına koşacaktır. Google çeviri yapmak oldukça hızlı bir o kadar da kolaydır. Ekonomik şartlar, küresel gelişmeler, savaşlar vs gibi nedenlerden dolayı insanlara dünyanın farklı ülkelerine gidebilmekte. Hal böyle olunca da ister istemez yabancı dilleri kullanmak gerekmektedir. Yabancı dil bilmenin oldukça faydaları vardır. Ancak başka dil bilmemek de dünyanın sonu değildir. Bir dilden başta bir dile çeviri yapmak, dönüştürmek, tercüme etmek Google çeviri hizmeti ile mümkün hale gelmekte.
Google çeviri, Google'ın ücretsiz hizmeti olup, Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 100'den fazla dilde çeviri gerçekleştiriyor. Günlük milyonlarca insana çeviri hizmeti sunan Google, ilk olarak 28 Nisan 2006 tarihinde, Arapça ile İngilizce dilleri arasında çeviri yaparak vatandaşların kullanımına girdi. 1 Şubat 2009 tarihinden itibaren de Türkçe çeviri de yapılmaya başlandı.
Google çeviri ne işe yarar?
Google Çeviri, metin, konuşma, resim, site veya gerçek zamanlı video da dahil olmak üzere birden fazla metni istenilen dile çevirebilmekte.
Google çeviri nasıl yapılır?
Google çeviri hizmeti bir çok kategoride gerçekleştirilebilmekte. Metin çevirisi yapılabileceği gibi kamera çevirisi, fotoğraf çevirisi de istenilen dilde gerçekleştirebilmekte. Google Çeviri aracı üzerine yüklenen .docx, .odf, .pdf, .pptx, .ps, .txt, .xls uzantılı dosyaları da belge çevirisi işlevi sayesinde istenilen dile çevirebilir.
• Metin çevirisi: Klavyeyle yazarak 108 dil arasında çeviri yapın
• Dokun Çevir: Herhangi bir uygulamada metni kopyalayın ve çevirmek için Google Çeviri simgesine dokunun (tüm diller)
• Çevrimdışı: İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapın (59 dilde)
• Anında kamera çevirisi: Sadece kameranızı doğrultarak resimlerdeki metni anında çevirin (94 dilde)
• Fotoğraflar: Daha yüksek kalitede çeviri için fotoğraf çekin veya fotoğrafları içe aktarın (90 dilde)
• Sohbetler: İki dilde yapılan sohbetleri hızla çevirin (70 dilde)
• El yazısı: Klavyeyle yazmak yerine metnin karakterlerini elinizle çizin (96 dilde)
• Deyimler sözlüğü: İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini yıldız ekleyip kaydedin (tüm diller)
• Cihazlar arası senkronize etme: Deyimler sözlüğünü uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize etmek için giriş yapın
• Metne dönüştürme: Farklı dilde konuşan birinin söylediklerini gerçek zamanlı olarak kesintisiz çevirin (8 dil)
Google Çeviri nasıl kullanılır?
Google çeviri çok sadece kullanılması oldukça kolay bir uygulamadır. Bu kısımda ise Google çeviri aracının nasıl kullanılacağını anlatmış olacağız.
Google arama kısmından Google çeviri yapılmak suretiyle istenilen kelimeyi istenilen dile hızlı bir şekilde çevrilmek istenebilir. Ya da Google çeviride aç sekmesini tıklayarak translate.google.com sitesine girilebilir.
Çevrilmek istenen metin sayfanın sol tarafındaki alana yazılır ya da eklenir, (bunun için kurşun kalem şeklinde görünen "el yazısı" seçeneğine tıklanarak karakter çizilebilir)
Çevrilen dil Google Çeviri tarafından otomatik olarak algılanır lakin arama motoru çeviriyi algılanmaması durumunda aşağı doğru bakan ok işaretine basılarak seçilir,
Sağ tarafta bulunan hedef dil tıklanır.
Sol tarafta çevrilmek istenen kelime, metin, cümle sağ tarafta çevrilmek istenen dile çevrilmiş hali görülür.
Öte yandan çevrilen metin, hoparlör şeklindeki "dinleyin" tuşuna basılarak dinlenebilir. Böylelikle kelimelerin yabancı dildeki telaffuzları öğrenilebilir.
Google harf çevirme nasıl yapılır?
Google çeviri ile harf dönüştürmesi de gerçekleştirilebilmekte. Google harf çevirme işlemini çevrim içi olarak gerçekleştirebilirsiniz. Google Harf Çevirme Aracı, web'de nerede olursanız olun seçtiğiniz dilde kolayca yazabilmenizi sağlar. Google Harf Çevirme Aracı, düzeltmelerinizi anımsar ve az karşılaşılan kelimeler ve isimler için özel bir sözlük kullanmanıza yardımcı olur. Google harf çevirme sayfasından dilinizi ve harf çevirme aracını seçip yapmak istediğiniz işleme başlayabilirsiniz.
- Google Harf Çevirme Aracı için tıklayın
Fotoğraflardaki metni çevirme
Çeviri uygulamasını kullanarak hem yeni fotoğraflardaki hem de daha önce çektiğiniz fotoğraflardaki metinleri çevirebilirsiniz.
Google çeviri hangi dilde kullanılır?
Ağustos 2022 itibarıyla, aşağıdaki 109 dil Google Çeviri tarafından gerçekleştirilmekte.
- Afrika Dili
- Almanca
- Arapça
- Arnavutça
- Azerice
- Baskça
- Belarusça
- Bengalce
- Boşnakça
- Bulgarca
- Burmaca
- Cava Dili
- Cebuano
- Çekçe
- Chicheva
- Çince (Basitleştirilmiş)
- Çince (Geleneksel)
- Danca
- Endonezya Dili
- Ermenice
- Esperanto
- Estonyaca
- Farsça
- Felemenkçe
- Filipince
- Fince
- Fransızca
- Frizon Dili
- Galce
- Galiçyaca
- Gücerat Dili
- Gürcüce
- Habeşçe
- Haiti Creole Dili
- Hausa Dili
- Havai Dili
- Hintçe
- Hırvatça
- Hmong Dili
- Hosa
- İbranice
- İgbo Dili
- İngilizce
- İrlandaca
- İspanyolca
- İsveççe
- İtalyanca
- İzlandaca
- Japonca
- Kamboçyaca
- Kannada
- Katalanca
- Kazakça
- Kırgızca
- Korece
- Korsika Dili
- Kürtçe
- Kuzey İskoç Dili
- Laoca
- Latince
- Lehçe
- Letonca
- Litvanca
- Lüksemburgca
- Macarca
- Madagaskar Dili
- Makedonca
- Malayalam
- Malezya Dili
- Malta Dili
- Maori Dili
- Marathi
- Moğolca
- Nepalce
- Norveççe
- Odiya (Oriya)
- Özbekçe
- Pencap Dili
- Peştuca
- Portekizce
- Romence
- Ruandaca
- Rusça
- Samoaca
- Sesotho Dili
- Seylanca
- Shona
- Sint
- Sırpça
- Slovakça
- Slovence
- Somalice
- Sundanizce
- Svahili Dili
- Tacikce
- Tamil
- Tatarca
- Tay Dili
- Telugu Dili
- Türkçe
- Türkmence
- Ukraynaca
- Urduca
- Uygurca
- Vietnamca
- Yidce
- Yoruba
- Yunanca
- Zulu