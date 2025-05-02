Gözünüzdeki bu değişim sizi uyarıyor olabilir mi? 45 yaşında bunama riski bu belirtiyle ortaya çıkıyor

Görme kalitenizdeki küçük bir değişiklik, aslında beyninizde olup biten çok daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırmaya göre, gözde fark edilen bazı belirtiler, erken yaşta demans riski taşıdığınızı gösterebilir. İşte retina sağlığıyla hafıza arasında kurulan çarpıcı bağlantı...
Yeni Zelanda merkezli Otago Üniversitesi’nde yürütülen kapsamlı bir çalışmada, retina tabakasındaki incelmeler ve göz damar yapısındaki bozulmaların, demans gibi nörolojik hastalıkların erken habercisi olabileceğini tespit etti. Araştırmaya göre bu değişimler, henüz 45 yaşındayken bilişsel gerileme belirtilerine işaret edebiliyor.
RETİNA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Retina, gözün arka kısmında yer alan ve ışığa duyarlı hücrelerden oluşan ince bir tabakadır. Beyinle doğrudan bağlantılı olan bu yapıdaki incelme; bulanık görme, ışık çakmaları, görsel lekeler ve renk algısında değişikliklerle kendini gösterebilir. Aynı zamanda göz damarlarındaki daralma ve genişlemeler, beyne giden kan akışında sorunlara yol açarak hafıza problemlerinin kapısını aralayabilir.
ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
900 kişilik katılımcı grubunun 45 yıl boyunca izlendiği bu dev çalışmada, retina fotoğrafları ve bilişsel testler bir arada değerlendirildi. Bulgulara göre:
- Retina tabakası normalden ince olan kişilerde, 45 yaş civarında bilişsel zayıflama daha sık görülüyor.
- Gözdeki damar sağlığı bozulmuş bireyler, dikkat ve hafıza testlerinde daha düşük puanlar alıyor.
- Bu bulgular, beyin sağlığıyla göz sağlığı arasında doğrudan bir ilişki olabileceğini gösteriyor.