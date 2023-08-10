Güncel gram altın fiyatı
Gram altın fiyatları, dünya piyasalarındaki altın fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Gram altın fiyatları, döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerden de etkilenmektedir. Gram altın, yatırım amaçlı olarak satın alındığında, uzun vadeli yatırım olarak düşünülmelidir. Gram altın fiyatları, uzun vadede genellikle yükselmektedir. Ancak, gram altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmalar olabilir. Peki gram altın ne kadar? Bugün gram fiyatı ne kadar, kaç TL?
Gram altın ne kadar?
9 Ağustos 2023 Çarşamba güncel altın fiyatlarına göre gram altın alış satış fiyatı şu şekilde:
Gram altın alış fiyatı 1.672,02 TL
Gram altın satış fiyatı 1.672,33 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar
Çeyrek altın fiyatı alış 2.787,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 2.818,00 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.127,00 TL,
Cumhuriyet altın satış fiyatı 11.218,00 TL,
Yarım Altını Ne Kadar?
Yarım altın alış fiyatı 5.573,00 TL,
Yarım altın satış fiyatı 5.636,00 TL.