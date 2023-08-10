Gram altın fiyatları, dünya piyasalarındaki altın fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Gram altın fiyatları, döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları gibi faktörlerden de etkilenmektedir. Gram altın, yatırım amaçlı olarak satın alındığında, uzun vadeli yatırım olarak düşünülmelidir. Gram altın fiyatları, uzun vadede genellikle yükselmektedir. Ancak, gram altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmalar olabilir. Peki gram altın ne kadar? Bugün gram fiyatı ne kadar, kaç TL?