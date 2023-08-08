Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte ons altın hafif gerileme gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın faizi son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından altında hareketlilik başladı. Ons altın fiyatı 1.935,00 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın fiyatı 5.611,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.569,24 TL. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı, cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.