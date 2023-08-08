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Yarım gram altın neden kaldırıldı?

‘Yarım gram altın kaldırıldı mı, neden kaldırıldı?’ soruları gündemde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yarım gram altın tedavülden kaldırıldı. Genelgeye göre, basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek. Peki yarım gram altın neden kaldırıldı? İşte detaylar.

10:25 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Yarım gram altın neden kaldırıldı?

Yarım gram altın neden kaldırıldı?

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre rafineriler basılı altını en az 0.5 gram yerine en az 1 gram olarak üretilebilecekler. Bu karar sonrası birçok vatandaş ‘yarım gram altın neden kaldırıldı?’ sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar.

YARIM GRAM ALTIN KALDIRILDI MI, NEDEN KALDIRILDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı genelge ile birlikte rafinerilerin artık en az yarım gram değil 1 gram altın üretebileceğini bildirdi. En fazla ise 100 gram altın üretilebilecek.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek. Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge için

Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı

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