Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında DV Lottery üzerinden alınmıştı. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2025 DV Lottery Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte Green Card başvuru şartları ve çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.